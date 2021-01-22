「林下良品」品味阿里山精神 嘉義林管處品牌發表會

林務局嘉義林區管理處上午在番路鄉觸口自然教育中心，舉辦「林下良品」品牌識別系統發表會，林管處輔導的林農或合作社生產的林下經濟產品，都可申請使用「林下良品」品牌名稱及包裝，林管處會加強行銷「林下良品」品牌，希望獲得消費者認同，

發表會場「林下良品展示區」，以蘊含森林豐沛物種資源的「森綠」及象徵與森林共生富涵經濟力的「霧金」為主色。包裝設計以層疊組合林木作象徵圖騰，搭配林下作物剪影，簡約色調配上清新綠意，裝載林下優質良品：森林蜜產品、段木香菇及金線連，傳達友善培育及永續經營產品。

林務局組長張偉顗、嘉義林管處處長張岱、阿里山國家風景管理處秘書林炳坤、台南市府農業局科長楊錦樹及3位嘉義地方合作社的理事長等，一同親手摘採下段木上的鮮香菇，象徵林下經濟政策的豐收果實，為品牌揭幕。

阿里山原住民農林業生產合作社主席汪志敏說，原鄉準備好林下經濟產品，但缺少行銷推廣規畫，消費者經常與平地生產農特產品混淆，有了「林下良品」品牌加值，可提高林產品的辨識度，也蘊含森林永續循環利用的概念。