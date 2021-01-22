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影／曾抽出「武則天坐天」 南鯤鯓代天府國運籤年初一照辦

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
南鯤鯓代天府每年大年初一國運籤都很受矚目。記者吳淑玲／攝影
南鯤鯓代天府每年大年初一國運籤都很受矚目。記者吳淑玲／攝影

南鯤鯓代天府曾抽中「武則天坐天」國運籤，因而爆紅，總幹事侯賢遜說，當時外界說會影響信徒投票意向，都都是社會大眾的解釋，但到底準不準，隔年就出女總統，是很靈驗，今年大年初一國運籤仍決定照常進行，因拜庭很寬闊，除非政府說疫情嚴重禁止舉辦。但避免爭議，從去年就不解籤了，讓社會大家去解籤 。

南鯤鯓代天府在大年初一舉辦國運籤活動，2015年因抽中「武則天坐天」，被解讀神預測小英當選總統而爆紅，前年連60支籤擲不出三聖杯，機率僅萬分之3，最後雖宣告沒國運籤，每每都成為話題。

廟方說，王爺總廟籤詩，屬於甲子籤一類，向來十分靈驗，為信眾解決不少疑惑，總能安撫人心。每年農曆初一抽國運籤時刻，廟埕人山人海，等待神明應允三個聖筊的那首籤詩出現。

負責執行《南鯤鯓代天府籤詩解密》的中華民俗藝術基金會董事長林明德如何看籤詩，他以2018和2020年都抽出「漢李廣父子陣亡」，經勘正後其實是「漢李廣父子俱亡」，看籤文內容不是很吉利還有點凶險，但解籤詩就是要融會各種看法做出合理解釋，提出一個參考方案。

信徒到廟裡抽籤，感覺運途及運勢卡關，雖然困難重重，但不能消極，要等待時機，籤詩是天機隱然在裡面，但不能只是當事後諸葛，抽到下下籤怎麼辦？其實籤文裡都有伏筆，要多祈求神明保佑，多積德才能否極泰來，因命運隨時在轉動，可以消極也可以積極，積極就可以逢凶化吉。

南鯤鯓代天府每年大年初一國運籤都很受矚目。記者吳淑玲／攝影
南鯤鯓代天府每年大年初一國運籤都很受矚目。記者吳淑玲／攝影
南鯤鯓代天府每年大年初一國運籤都很受矚目。記者吳淑玲／攝影
南鯤鯓代天府每年大年初一國運籤都很受矚目。記者吳淑玲／攝影

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