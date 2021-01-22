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機車汰舊補助最後1年 嘉市最高補助1萬6000元

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市府對老舊機車汰舊補助加碼1900萬，呼籲民眾儘快申請汰舊補助。記者卜敏正／翻攝
嘉義市府對老舊機車汰舊補助加碼1900萬，呼籲民眾儘快申請汰舊補助。記者卜敏正／翻攝

嘉義市府為降低老舊車輛排氣污染，今年續加碼1900萬補助市民淘汰老舊機車換購低污染車輛，淘汰老舊機車換購電動機車最高可獲補助1萬6000元，去年同金額補助款至6月即申請完畢，今年是行政院環保署「機車汰舊換新補助」適用最後1年，呼籲民眾加快腳步申請。

嘉義市機車密度每平方公里2963輛，高居全國第二、僅次於臺北市，去年嘉義市共計淘汰96年6月30日（含）前出廠燃油機車9708輛，淘汰率達16.7%，目前設籍嘉義市的老舊機車尚有4萬8455輛，約占嘉義市燃油機車總數28%，皆有「汰舊換新」補助資格。

嘉義市政府環境保護局表示，凡淘汰老舊機車換購電動二輪車 合計最高補助1萬6000元（中低收入戶合計最高補助2萬元）、淘汰老舊機車換購七期燃油機車合計最高補助6000元（中低收入戶合計最高補助1萬3000元），另新購電動二輪車合計最高補助1萬1000元，另亦鼓勵市民單純淘汰老舊機車每輛補助1500元。

環保局表示，嘉義市加碼補相關補助期限至110年12月31日止或經費用完為止，今年是行政院環境保護署「機車汰舊換新補助辦法」適用最後一年，請市民把握機會汰換高污染老舊車輛。相關補助計畫已公告，如有補助申請問題可洽環保局詢問。

嘉義市府對老舊機車汰舊補助加碼1900萬，呼籲民眾儘快申請汰舊補助。記者卜敏正／翻攝
嘉義市府對老舊機車汰舊補助加碼1900萬，呼籲民眾儘快申請汰舊補助。記者卜敏正／翻攝

嘉義 行政院 低收入戶

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