關心台南消防員 慈濟基金會捐贈140組「福慧床」與毛毯

台南市仁德保安工業區日前工廠起火，消防員漏夜打火、空檔躺在地上休息的畫面貼在網路，慈濟慈善基金會得知今天捐贈台南市消防局140組「福慧床與毛毯」，供消防人員救災休息時間使用。

慈濟下午舉辦捐贈儀式，台南市長黃偉哲代表接受、冒雨配合演出將福慧床搬上車，並與消防局長李明峯到附近的仁德消防分隊體驗如何操作使用。

黃偉哲說，這場仁德工廠火警11個小時才撲滅，中間輪班的時候，消防員就躺在濕冷的地板上睡覺，根本沒辦法好好睡，經常被冷凍到醒了繼續工作，這一幕讓人看了很不捨，「感謝證嚴上人還有各位師兄姐好，很快的時間就能夠這個支援這個福慧床跟福毯，代表所有的消防弟兄跟所有的市民感謝慈濟基金會各位師兄姐的幫忙，能夠發揮大愛，給為我們服務的、為搶救民眾生命財產安全的消防弟兄一個最好的一個禮物。」

消防局表示，140組將分配給七個大隊，有需要的時候由中繼車載往救災現場供第一線消防員使用。