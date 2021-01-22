蔡英文參訪三合一長照園區、耿赫智能農場 防疫高規格

疫情嚴峻，總統蔡英文上午參訪嘉義縣中埔鄉三合一長照園區，防疫高規格，全程戴口罩，未與老人握手，全程不開放媒體拍照採訪；隨後到太保市參觀耿赫智能農場。

蔡英文由縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、吳玉琴等人陪同，參觀中埔日照中心，誇讚五星級的日照中心可做示範點；對耿赫智能農業導入智慧與科技的栽種技術，期勉青農在政府與科技協助下，開拓新世代的農業。

中埔日照中心是結合老人食堂、長青活力站和日間照顧中心等三種服務的長照園區，由縣府委託天主教中華聖母社會福利基金會營運，是目前最具特色的老人照顧據點。

在聖母社福基金會執行長黎世宏導覽下，總統參觀日本引進高齡友善傢俱和電動升降式盥洗台，家具擺設和空間整體設計溫馨舒適，總統操作友善傢俱，了解長青活力站預防及延緩失能課程設計，總統說，高齡友善用品需求大，國內可以自主研發，長照園區做的很「速西（舒適）」，政府會「開錢」讓設備和服務愈來愈好，祝福長輩攏健康，身體愈來愈好。

總統隨後轉往太保市參訪「耿赫智能農場」，農場榮獲鴻海及聯發科首獎，小英進入溫室了解智能設備運作情形，她說，嘉縣優質農產品非常有，讓台灣人在吃的方面很有幸福感，年輕世代農夫已經愈來愈多了，現在又結合科技和智慧讓農業能更有效的利用資源，在走向農業這條路可以開拓出新世代的農業。