貨櫃短缺造成國際飼料價格飆漲 郭信良：養豬成本增加

毛豬市場拍賣價格節節上升，與去年平均價格相比，上漲近一成，台南市議長郭信良今指出，除了因年節將至而有波動，主要是因國際飼料價格上揚，導致養豬成本增加，台南市政府應盡早因應。南市農業局表示，將函請農委會統籌調度國內黃豆及飼料原物料的供需情形，以穩定飼料價格。

郭信良表示，台南安南肉品市場昨天的毛豬交易平均價格達到每公斤76.07元，由於年節將至，預期還會上漲，雖然農委會表示豬價尚屬合理價格，消費者應可負擔，但他認為政府不該輕忽對待，應深入追究原因，避免在因開放萊豬進口引發爭議的此時，發生國產豬價過度上漲的風波。

郭信良指，貨櫃船運市場出現全球大缺櫃現象，導致國內黃豆到貨嚴重延遲。另外，由於新冠肺炎疫情影響，海運檢疫時間拉長，讓黃豆粉及玉米每公斤的售價持續上漲。

郭信良說，目前養豬戶都自行吸收增加的成本，但並非長久之計，為了避免畜牧業者因飼養成本上揚造成虧損，也預防豬價上漲太多形成民怨，呼籲南市府盡快了解狀況，思考穩定價格之道，向中央政府反映。

農業局表示，將函請農委會統籌調度國內黃豆及飼料原物料的供需情形，以穩定飼料價格，並協調台糖提高出豬頭數量，以維持市場供需平衡。同時，會請台南市肉品市場公司加強調配毛豬數量業務供銷平衡，以穩定豬價，也請台南市養豬協進會要會員在必要時提高豬隻出售數量。