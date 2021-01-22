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紅了！台南六甲落羽松季30日登場 黃偉哲：戶外很健康

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天騎腳踏車欣賞六甲落羽松之美。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲今天騎腳踏車欣賞六甲落羽松之美。記者吳淑玲／翻攝

幾波寒流將台南市六甲區的落羽松林催紅，六甲區公所舉辦的落羽松賞紅季將在30日登場。台南市長黃偉哲今天表示，可以到戶外開闊場域走走很健康，民眾可把握難得機會來欣賞，黃偉哲也帶隊騎自行車在參觀路線繞行。

黃偉哲表示，六甲區的落羽松林原本是一處秘境，在他當選市長時已是高知名度景點，經過六甲區公所近年來規畫與營造，現在有廁所、停車場，也提供賞景點線參考等資訊，成為新興觀光亮點。

他說，雖然目前因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響要避免大型群聚活動，但六甲落羽松林是開闊空間，遊客三三兩兩造訪後離開，再轉往附近其他景點，是很健康的旅遊方式。

六甲區長陳啟榮表示，區公所特別在落羽松林旁種植了面積約1.3公頃的花海，搭配落羽松有更好的視覺享受。南六公益慈善基金會董事長黃清山，為了方便遊客騎腳踏車探訪六甲美景，捐贈十輛腳踏車放置於林鳳營火車站前的林鳳派出所，供遊客借騎，方便遊客搭火車到六甲吃喝玩樂，有需要的遊客，可多加利用。

30日開幕當天，六甲區公所推出「來去六甲吃喝玩樂任務護照」，搭配「六甲街區繁榮文化觀光發展促進會」的部分店家行銷活動，2月28日前到護照推薦的特色景點及配合優惠店家集章，就可獲得小禮物，護照1月29日開始在六甲區公所與落羽松停車場林鳳社區發展協會服務處索取，數量有限，送完為止。

台南六甲落羽松轉紅超美。記者吳淑玲／翻攝
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台南六甲落羽松轉紅超美。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲落羽松轉紅超美。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲落羽松轉紅超美。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲落羽松轉紅超美。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲落羽松轉紅超美。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲落羽松轉紅超美。記者吳淑玲／翻攝

落羽松 護照 黃偉哲

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