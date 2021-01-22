75架無人機空中排「小英」 歡迎總統蔡英文

總統蔡英文上午訪視嘉義縣民雄鄉中科院民雄航太基地，中午到太保市活化閒置的台體大太保校區，參觀轉型籌設中的國家級無人機AI創新應用研發中心，參觀8家計畫進駐的無人機廠商展示的無人機，觀賞航太博士李志清創辦帶領的台灣希望創新公司無人機團隊，用75架無人機展示台灣、無人機園區、小英等4個圖形，讓蔡英文笑容滿面。

蔡英文全程戴口罩參觀，聽縣長翁章梁、經發處長江振瑋簡報台灣無人機科技聚落在嘉義計畫，籌組無人機國家隊計畫，表達支持，蔡未致詞受訪，臉上掛著笑容，聽簡報不斷點頭，參觀8家業者展示各式各樣無人機，參觀過程，有名業者說，今天生日，總統來賓為他祝賀，製造歡樂小插曲。

李志清介紹無人機團隊台灣燈會表演，機隊全部國產自主研發，無來自大陸無人機大廠大江零件，員工高舉「零大江看板」，強調無資安、國安疑慮，讓蔡英文開心點頭，還與李志清互用手肘碰觸取代握手。

最後，蔡英文按下無人機表演電腦，在倒數聲中，75架無人機升空，陸續展示台灣英文字及圖形、無人機園區ＵＡＶＰＡＲＫ英文字，最後排出「小英」圖形，讓小英總統及來賓驚呼讚賞。

江振瑋說，台體大分校是公共工程委員會列管的蚊子館，申請開發範圍30公頃，僅開第一期約10公頃，將轉型做為國家級無人機ＡＩ創新應用研發中心，目前有國內無人機旗艦廠商9家，簽訂MOU表達進駐意願。