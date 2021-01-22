快訊

直播／桃園疫調人員發燒採陰、丹麥技師確診 陳時中記者會說明

雪上加霜！高雄空品灰濛濛 林園亞聚又竄「黑煙雲」挨罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

75架無人機空中排「小英」 歡迎總統蔡英文

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
總統蔡英文(右)中午參觀籌設的國家級無人機AI創新應用研發中心，參觀8家計畫進駐的無人機廠商展示的無人機。記者魯永明／攝影
總統蔡英文(右)中午參觀籌設的國家級無人機AI創新應用研發中心，參觀8家計畫進駐的無人機廠商展示的無人機。記者魯永明／攝影

總統蔡英文上午訪視嘉義縣民雄鄉中科院民雄航太基地，中午到太保市活化閒置的台體大太保校區，參觀轉型籌設中的國家級無人機AI創新應用研發中心，參觀8家計畫進駐的無人機廠商展示的無人機，觀賞航太博士李志清創辦帶領的台灣希望創新公司無人機團隊，用75架無人機展示台灣、無人機園區、小英等4個圖形，讓蔡英文笑容滿面。

蔡英文全程戴口罩參觀，聽縣長翁章梁、經發處長江振瑋簡報台灣無人機科技聚落在嘉義計畫，籌組無人機國家隊計畫，表達支持，蔡未致詞受訪，臉上掛著笑容，聽簡報不斷點頭，參觀8家業者展示各式各樣無人機，參觀過程，有名業者說，今天生日，總統來賓為他祝賀，製造歡樂小插曲。

李志清介紹無人機團隊台灣燈會表演，機隊全部國產自主研發，無來自大陸無人機大廠大江零件，員工高舉「零大江看板」，強調無資安、國安疑慮，讓蔡英文開心點頭，還與李志清互用手肘碰觸取代握手。

最後，蔡英文按下無人機表演電腦，在倒數聲中，75架無人機升空，陸續展示台灣英文字及圖形、無人機園區ＵＡＶＰＡＲＫ英文字，最後排出「小英」圖形，讓小英總統及來賓驚呼讚賞。

江振瑋說，台體大分校是公共工程委員會列管的蚊子館，申請開發範圍30公頃，僅開第一期約10公頃，將轉型做為國家級無人機ＡＩ創新應用研發中心，目前有國內無人機旗艦廠商9家，簽訂MOU表達進駐意願。

中心即研即測，飛試空域達30公頃，提供進駐廠商使用，由虎科大進駐服務與合作，未來國家無人機研發中心，設無人機學校、考照場、測試基地、國家競技場，分別在民雄鄉、太保市及義竹鄉，建置無人機基地。

總統蔡英文(右)中午參觀籌設的國家級無人機AI創新應用研發中心，參觀8家計畫進駐的無人機廠商展示的無人機。記者魯永明／攝影
總統蔡英文(右)中午參觀籌設的國家級無人機AI創新應用研發中心，參觀8家計畫進駐的無人機廠商展示的無人機。記者魯永明／攝影
總統蔡英文（右三）中午到太保市籌設的國家級無人機AI創新應用研發中心，觀賞航太博士李志清創辦帶領的台灣希望創新公司無人機團隊，用75架無人機展示台灣、無人機園區、小英等4個圖形，讓蔡英文笑容滿面。記者魯永明／攝影
總統蔡英文（右三）中午到太保市籌設的國家級無人機AI創新應用研發中心，觀賞航太博士李志清創辦帶領的台灣希望創新公司無人機團隊，用75架無人機展示台灣、無人機園區、小英等4個圖形，讓蔡英文笑容滿面。記者魯永明／攝影
總統蔡英文（右三）中午到太保市籌設的國家級無人機AI創新應用研發中心，觀賞航太博士李志清創辦帶領的台灣希望創新公司無人機團隊，用75架無人機展示台灣、無人機園區、小英等4個圖形，讓蔡英文笑容滿面。記者魯永明／攝影
總統蔡英文（右三）中午到太保市籌設的國家級無人機AI創新應用研發中心，觀賞航太博士李志清創辦帶領的台灣希望創新公司無人機團隊，用75架無人機展示台灣、無人機園區、小英等4個圖形，讓蔡英文笑容滿面。記者魯永明／攝影
總統蔡英文（右三）中午到太保市籌設的國家級無人機AI創新應用研發中心，觀賞航太博士李志清創辦帶領的台灣希望創新公司無人機團隊，用75架無人機展示台灣、無人機園區、小英等4個圖形，讓蔡英文笑容滿面。記者魯永明／攝影
總統蔡英文（右三）中午到太保市籌設的國家級無人機AI創新應用研發中心，觀賞航太博士李志清創辦帶領的台灣希望創新公司無人機團隊，用75架無人機展示台灣、無人機園區、小英等4個圖形，讓蔡英文笑容滿面。記者魯永明／攝影

蔡英文 嘉義 蚊子館

延伸閱讀

影／蔡英文：嘉縣設無人機測試研發是對嘉義縣最大回報

蔡英文一聲令下 罷捷一役民進黨動起來

罷捷遊行前高督盟力挺黃捷 罷捷團體回嗆是民進黨側翼

蔡英文下令守住黃捷 李彥秀：自己人王浩宇情何以堪

相關新聞

提希望減少去桃園被網友罵翻天 張麗善澄清並無禁桃令

雲林縣長張麗善前天曾針對桃園疫情，希望雲林縣政府及所屬機關員工非必要減少到桃園出差；國中小學畢業旅行、戶外教學調整路線，...

梅山公園梅花綻放逾6成！陽光穿越梅樹枝椏美景動人

賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園，今年花期延後，跨年後三波寒流未綻放，縣府文化觀光局9日發布花況失準，這幾天天氣回暖，梅...

75架無人機空中排「小英」 歡迎總統蔡英文

總統蔡英文上午訪視嘉義縣民雄鄉中科院民雄航太基地，中午到太保市活化閒置的台體大太保校區，參觀轉型籌設中的國家級無人機AI...

建廟359年創舉！王爺總廟出版《南鯤鯓代天府籤詩解密》

有王爺總廟之稱的南鯤鯓代天府創建在1662年至今359年，籤詩歷經漫長歲月，多次修改，抄寫，或印刷過程校勘疏忽，或文字脫...

台南市推動非營利幼兒園 今5所聯合揭牌每月收費3500元

台南市政府推動全市成立非營利幼兒園，新成立的永康、佳里、安南、麻豆、新營等5家在永康區舉辦聯合揭牌，連同已成立4所全市共...

影／蔡英文：嘉縣設無人機測試研發是對嘉義縣最大回報

總統蔡英文今天上午到嘉義縣民雄鄉森林公園，視察中科院民雄航太園區籌設進度，強調無人機無論軍用或商用都有非常大潛力、台灣不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。