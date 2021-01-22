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落羽松賞紅季30日登場 黃偉哲：戶外賞景很健康

中央社 / 台南22日電

最近幾波冷空氣將台南市六甲區的落羽松林催紅，區公所舉辦的落羽松賞紅季將於30日登場。台南市長黃偉哲表示，到戶外開闊場域走走很健康，民眾可把握機會賞景。

六甲區公所今天上午在位於林鳳營牧場旁的落羽松林舉辦六甲落羽松賞紅季宣傳記者會，黃偉哲帶隊騎自行車在參觀路線繞行，鼓勵民眾把握機會前往賞景。

黃偉哲表示，六甲區的落羽松林原本是一處秘境，但在他當選市長時已是高知名度景點，經過六甲區公所近年來規劃與營造，現在有廁所、停車場，也提供賞景點線參考等資訊，成為新興觀光亮點。

他說，近日一波波冷空氣過境將六甲落羽松林催紅，吸引大批遊客前來賞景，雖然目前因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響要避免大型群聚活動，但六甲落羽松林是開闊空間，遊客三三兩兩造訪後離開，再轉往附近其他景點，是很健康的旅遊方式。

黃偉哲表示，除了六甲落羽松林之外，台南市政府也在其他地區規劃了一些花海景點，讓遊客有更多外出踏青選擇。

六甲區長陳啟榮表示，區公所特別在落羽松林旁種植了面積約1.3公頃的花海，搭配落羽松有更好的視覺享受。

落羽松 黃偉哲 疫情

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