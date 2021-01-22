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台南市推動非營利幼兒園 今5所聯合揭牌每月收費3500元

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市推動非營利幼兒園，今5所聯合揭牌，每月收費3500元。記者周宗禎/攝影
台南市推動非營利幼兒園，今5所聯合揭牌，每月收費3500元。記者周宗禎/攝影

台南市政府推動全市成立非營利幼兒園，新成立的永康、佳里、安南、麻豆、新營等5家在永康區舉辦聯合揭牌，連同已成立4所全市共有9所。台南市非營利幼兒園每家每月收費3500元、不到營運成本的五成，其餘成本由政府補助。

市長黃偉哲表示，希望在台南市各區都成立非營利幼兒園，以相對較親民的價格來讓家長能夠負擔，又能夠有高品質的教學與環境；他說，教育的費用上漲太快，非營利幼兒園會持續推動，造福更多的市民尤其是年輕的父母。

這5所新成立的非營利幼兒園，家長每個月負擔不會超過3500元，有第3名子女收費再減1000元，低收、中低收入戶免繳費用，也沒有寒暑假，還有延長托育服務，可以因應雙薪家庭需求。

台南市民國103年開始陸續在安定、學甲、七股南區成立5所非營利幼兒園，去年陸續成立佳里伯利恆、西拉雅、崑山土城、南新幼兒園，今天連同剛落成的永仁非營利幼兒園聯合揭牌。

教育局長鄭新輝表示，為符合家長期待持續推動非營利幼兒園以全新的設備專業的教保服務人員；除了非營利幼兒園，市政府也增設了公幼14班、服務1027學童，教育局也規畫到113年將增設公有107班容納學童2836人、非營利幼兒園90班學童2406人，總共197班5242人，公共化比率較低的區域優先設置興建幼兒園、增設兩歲專班改善偏鄉需求，將教保公共化比率從兩年前的25.4%提升到113年達到60.2。

台南市推動非營利幼兒園，今5所聯合揭牌，每月收費3500元。記者周宗禎/攝影
台南市推動非營利幼兒園，今5所聯合揭牌，每月收費3500元。記者周宗禎/攝影
台南市推動非營利幼兒園，今5所聯合揭牌，每月收費3500元。記者周宗禎/攝影
台南市推動非營利幼兒園，今5所聯合揭牌，每月收費3500元。記者周宗禎/攝影
台南市推動非營利幼兒園，今5所聯合揭牌，每月收費3500元。記者周宗禎/攝影
台南市推動非營利幼兒園，今5所聯合揭牌，每月收費3500元。記者周宗禎/攝影

幼兒園 教育局 低收入戶

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