台南市推動非營利幼兒園 今5所聯合揭牌每月收費3500元

台南市政府推動全市成立非營利幼兒園，新成立的永康、佳里、安南、麻豆、新營等5家在永康區舉辦聯合揭牌，連同已成立4所全市共有9所。台南市非營利幼兒園每家每月收費3500元、不到營運成本的五成，其餘成本由政府補助。

市長黃偉哲表示，希望在台南市各區都成立非營利幼兒園，以相對較親民的價格來讓家長能夠負擔，又能夠有高品質的教學與環境；他說，教育的費用上漲太快，非營利幼兒園會持續推動，造福更多的市民尤其是年輕的父母。

這5所新成立的非營利幼兒園，家長每個月負擔不會超過3500元，有第3名子女收費再減1000元，低收、中低收入戶免繳費用，也沒有寒暑假，還有延長托育服務，可以因應雙薪家庭需求。

台南市民國103年開始陸續在安定、學甲、七股南區成立5所非營利幼兒園，去年陸續成立佳里伯利恆、西拉雅、崑山土城、南新幼兒園，今天連同剛落成的永仁非營利幼兒園聯合揭牌。