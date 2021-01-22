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影／蔡英文：嘉縣設無人機測試研發是對嘉義縣最大回報

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
中科院航太所長齊立平向蔡英文介紹國內無人機發展現況。記者卜敏正／攝影
中科院航太所長齊立平向蔡英文介紹國內無人機發展現況。記者卜敏正／攝影

總統蔡英文今天上午到嘉義縣民雄鄉森林公園，視察中科院民雄航太園區籌設進度，強調無人機無論軍用或商用都有非常大潛力、台灣不能落後，中科院到民雄設置無人機研發、測試驗證中心，是對嘉義縣長期支援台灣糧食生產最大回報。

嘉義縣府與中科院日前提案通過，將國家級無人機研發、驗證、測試中心，設在中科院民雄航太園區，並計畫活化原台體大太保校區，作為產學研發中心，總統蔡英文今天到嘉義聽取進度，嘉義縣長翁章梁，立委陳明文、蔡易餘、王美惠、中科院航太所長齊立平都到場陪同。

蔡英文致詞表示，航太產業是非常複雜的高科技產業，需要投入龐大資源，中央、地方政府及民間共同努力；嘉義縣長期支援台灣糧食生產，全民在享受嘉義縣糧食生產之餘，很高興看到嘉義縣有新發展，讓這個未來世代最重要產業進駐嘉義、生根發展，是對嘉義鄉親最大回報，也期許新世代能因此有更多工作機會。

翁章梁說，民雄航太園區有54公頃土地，配合中科院及民間研發實力，縣府將提供台體大原有校區及周邊空域，作為研發及測試基地，未來無人機人才齊聚嘉義，將開啟嘉義縣發展無人機產業。

齊立平表示，去年完成購地，100多名菁英將在明年進駐台體大，國內航空就業人口僅1萬4000人，仍有很大發展空間，而且嘉義的山海地形是最佳無人機試驗區，未來無人機研發能量都在嘉義。

蔡英文致詞時表示，無人機測試研發中心設在嘉義縣，是對嘉義人的最大回報。記者卜敏正／攝影
蔡英文致詞時表示，無人機測試研發中心設在嘉義縣，是對嘉義人的最大回報。記者卜敏正／攝影

嘉義 中科院 蔡英文

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