台南藏金閣新春大特惠 檜木面盆架、屏風等著來搶拍

台南市環保局藏金閣，農曆年前最後一個拍賣日1月23日舉行，明星商品有古典檜木面盆架、檜木屏風及車王WINORA單車，更推出高檔原木桌椅組過年大特惠起拍。

農曆年前除舊布新，南市環保局也從明天23日起至2月7日結合安平等16個行政區，在各區舉辦25場二手跳蚤市場活動。各場次時間、地點可於環保局資源回收全民動起來網站(https://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/)查詢。

明星商品檜木面盆架是早期人家戶臥房必備品，外形美觀、優雅，是值得收藏的物件；設計雅致的檜木屏風可改變空間配置及提升使用機能；WINORA為台灣製造外銷德國的品牌，搭配島野21段變速，車胎為瑪吉斯高級的環島防刺胎，通勤或長途旅行無往不利。

藏金閣廣場特別設置「蚤到寶」攤位區，全是環保局員工捐贈的二手物品，多為九成新或全新的物品，如即淨長效濾水壺、時尚斜背包、環保杯、露營提燈、小型吸入式滅蚊燈、小巧吹風機等，歡迎來尋寶。

有意參與拍賣的民眾，可先上台南市政府環保局藏金閣網站瀏覽。另拍賣活動搭配新推出「得標滿額加贈送」（每個人憑收據限兌換1次），拍賣得標金額滿1千元，送洗衣粉1盒；滿3千元以上贈洗手乳及美學班家事皂；滿1萬元以上贈送洗髮精沐浴組及美學班牛皮零錢包。藏金閣地址：台南市東區府東街41巷6號。