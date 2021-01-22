快訊

染疫足跡害慘海鮮餐廳、訂位全取消 一通電話讓老闆哭了

台股開盤下跌168點...英特爾釋單未能預期 台積電開跌24元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梅山公園梅花綻放逾6成！陽光穿越梅樹枝椏美景動人

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園，今年花期延後，這幾天天氣回暖，梅花樹上花苞陸續綻放，鄉公所臉書公告，梅花綻放6至7成，賞花正是時候。圖／取自鄉公所臉書
賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園，今年花期延後，這幾天天氣回暖，梅花樹上花苞陸續綻放，鄉公所臉書公告，梅花綻放6至7成，賞花正是時候。圖／取自鄉公所臉書

賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園，今年花期延後，跨年後三波寒流未綻放，縣府文化觀光局9日發布花況失準，這幾天天氣回暖，梅花樹上花苞陸續綻放，鄉公所臉書公告，梅山公園的梅花已綻放6至7成，賞花正是時候，由於花期延後，下月農曆過年還有機會賞梅。

梅山鄉公所說，梅山公園3千棵梅樹，梅花綻放6至7成，天氣和煦溫暖，陽光穿越梅樹枝椏，蜜蜂在明暗斑駁的光影中，朵朵梅樹梢上採花釀蜜，吸引大批遊客賞梅花。

公園管理員林晉安說，去年至今氣候乾旱，公園梅花花期較晚，公園梅花，本月初只有不到1成開花，開最多的1棵開5成花，寒流促使枝頭長出許多花苞，含苞待放，這幾天進入盛開期　花期約15至20天，賞花正是時候。

文觀局說，每年梅花盛開，枝頭上點點雪白，彷彿是被初雪覆蓋一般，饒富詩情畫意，十分浪漫，梅山公園日治時期種梅花，佔地近6公頃，約有3千棵梅樹，是南台灣賞梅勝地，園區有完整環園步道、觀景台，還有融入雲門舞集林懷民、名導演吳念真、暢銷作家侯文詠等32位作家詩作的「現代文學步道」，不僅能賞花、還能品詩！

梅山是交通部觀光局經典小鎮之一，除了來梅山公園感受「梅坑月霽」風雅文韻外，還有全台最長最高的太平雲梯，以及太平老街更不可錯過，天主教朝聖地梅山教堂中華聖母態像，更有美食、好茶與好咖啡，等著遊客賞梅景，體驗梅山豐富自然美景與深厚人文風蘊。

賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園，今年花期延後，這幾天天氣回暖，梅花樹上花苞陸續綻放，鄉公所臉書公告，梅花綻放6至7成，賞花正是時候。圖／取自鄉公所臉書
賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園，今年花期延後，這幾天天氣回暖，梅花樹上花苞陸續綻放，鄉公所臉書公告，梅花綻放6至7成，賞花正是時候。圖／取自鄉公所臉書
賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園，今年花期延後，這幾天天氣回暖，梅花樹上花苞陸續綻放，鄉公所臉書公告，梅花綻放6至7成，賞花正是時候。圖／取自鄉公所臉書
賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園，今年花期延後，這幾天天氣回暖，梅花樹上花苞陸續綻放，鄉公所臉書公告，梅花綻放6至7成，賞花正是時候。圖／取自鄉公所臉書
賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園，今年花期延後，這幾天天氣回暖，梅花樹上花苞陸續綻放，鄉公所臉書公告，梅花綻放6至7成，賞花正是時候。圖／取自鄉公所臉書
賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園，今年花期延後，這幾天天氣回暖，梅花樹上花苞陸續綻放，鄉公所臉書公告，梅花綻放6至7成，賞花正是時候。圖／取自鄉公所臉書
賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園，今年花期延後，這幾天天氣回暖，梅花樹上花苞陸續綻放，鄉公所臉書公告，梅花綻放6至7成，賞花正是時候。圖／取自鄉公所臉書
賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園，今年花期延後，這幾天天氣回暖，梅花樹上花苞陸續綻放，鄉公所臉書公告，梅花綻放6至7成，賞花正是時候。圖／取自鄉公所臉書

梅花 賞梅 賞花

延伸閱讀

桃園／角板山梅花粉墨登場 萬千形態惹人心醉

台南梅嶺超美梅園！梅農夫妻用心整理 打造「梅樹賞花饗宴」免費參觀

北部就能賞梅！石門水庫「梅花雪秘境」滿開炸裂　免爬山沐浴仙氣美景

苗栗／獅潭賞梅秘境 蓮臺山妙音淨苑梅花怒放中

相關新聞

梅山公園梅花綻放逾6成！陽光穿越梅樹枝椏美景動人

賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園，今年花期延後，跨年後三波寒流未綻放，縣府文化觀光局9日發布花況失準，這幾天天氣回暖，梅...

雲林百噸蔬果 3月外銷星馬

台灣農產品出口長年以水果為大宗，蔬菜出口量近年也提升，專作蔬果外銷的宜捷威農產公司昨與雲林縣農會簽署合作契約，在縣長張麗...

改善夜市空汙 油煙防制設備 南市擬免費租

夜市攤販多數無油煙防制設備，是空汙破口。台南市府環保局結合永康復華夜市，協助攤位裝設油煙防制設備；環保署也推出優惠租賃，...

不捨醫護人員被兩極化對待 嘉義創業家送上4百杯熱飲

嘉義市挺青年多元發展創業協會今天主動發起「挺青年挺醫護、你防疫我送暖」活動，出動熱食專車，買200杯熱奶茶及200杯燒仙...

嘉義縣農會組嘉義隊搶攻年菜市場 邀請小英總統來嘉吃

嘉義縣政府去年推出「嘉義優鮮」品牌獲好評，成功打入全國市場，「點子王」縣農會總幹事黃貞瑜趁勝追擊，找縣長翁章梁、立委陳明...

雲林農產新春開紅盤 企業歸根外銷百噸蔬果到星馬

台灣農產品出口過去以水果為大宗，蔬菜出口量近年也提升，專作蔬果外銷的宜捷威農產公司今天與雲林縣農會簽署合作契約，在縣長張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。