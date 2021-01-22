梅山公園梅花綻放逾6成！陽光穿越梅樹枝椏美景動人

賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園，今年花期延後，跨年後三波寒流未綻放，縣府文化觀光局9日發布花況失準，這幾天天氣回暖，梅花樹上花苞陸續綻放，鄉公所臉書公告，梅山公園的梅花已綻放6至7成，賞花正是時候，由於花期延後，下月農曆過年還有機會賞梅。

梅山鄉公所說，梅山公園3千棵梅樹，梅花綻放6至7成，天氣和煦溫暖，陽光穿越梅樹枝椏，蜜蜂在明暗斑駁的光影中，朵朵梅樹梢上採花釀蜜，吸引大批遊客賞梅花。

公園管理員林晉安說，去年至今氣候乾旱，公園梅花花期較晚，公園梅花，本月初只有不到1成開花，開最多的1棵開5成花，寒流促使枝頭長出許多花苞，含苞待放，這幾天進入盛開期 花期約15至20天，賞花正是時候。

文觀局說，每年梅花盛開，枝頭上點點雪白，彷彿是被初雪覆蓋一般，饒富詩情畫意，十分浪漫，梅山公園日治時期種梅花，佔地近6公頃，約有3千棵梅樹，是南台灣賞梅勝地，園區有完整環園步道、觀景台，還有融入雲門舞集林懷民、名導演吳念真、暢銷作家侯文詠等32位作家詩作的「現代文學步道」，不僅能賞花、還能品詩！