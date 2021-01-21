不捨醫護人員被兩極化對待 嘉義創業家送上4百杯熱飲料
嘉義市挺青年多元發展創業協會今天主動發起「挺青年挺醫護、你防疫我送暖」活動，出動熱食專車，買200杯熱奶茶及200杯燒仙草，捐贈給衛福部嘉義醫院、嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院和台中榮總嘉義分院等四大醫院，幫一線醫護人員加油打氣、補體力。
捐贈儀式在嘉義醫院展開，協會理事長王德輝呼籲民眾共同鼓勵「防疫英雄」、嘉義醫院長黃元德和嘉義市衛生局長張耀懋等人都出席，感念王等人為醫護人員付出。
王德輝說，協會都是嘉義青年創業者，深耕在嘉義，很關注身邊議題，近來發現，因為疫情造成民眾對醫護人員兩極化觀感，希望站出來，拋磚引玉，邀請大家共襄盛舉，關心辛苦的醫護人員，大家一起讓嘉義更好。
黃元德說，最近疫情壓力越來越大，同仁在這段時間承受壓力又勝於以往，繼續加強訓練，把防護工作做好，非常謝謝王理事長，給同仁實質上的溫暖，小小一杯飲料，就能讓醫護人員感到社會在挺我們，繼續抗疫情，為民眾守住第一線。
張耀懋說，從這疫情開始已經一年多，去年王德輝就來慰勞醫護人員，現在又進入疫情高峰期，都造成醫護人員很緊繃 ，很高興有民間團體適時送暖，希望社會各界共同努力防疫，減輕醫護人員負擔。
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