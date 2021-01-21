因應疫情升溫 台南籌設防疫決策小組

因應武漢肺炎疫情升溫，台南市政府將成立防疫決策小組，同時籌組「即時線上協調指揮中心」，若發生醫院群聚感染，將運用視訊系統即時聯繫各醫療院所，溝通相關決策。

台南市政府衛生局今天指出，因應衛福部桃園醫院院內群聚感染，市府籌組「即時線上協調指揮中心」，另將成立防疫決策小組，定期召開會議，協助轄下醫療院所解決個別醫療照護問題。

台南市長黃偉哲今天也主持台南市武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）專家諮詢會議，台南市將依疫情發展擬定各階段防疫標準作業流程，視疫情狀況滾動式調整各項防疫作為。

黃偉哲表示，台灣爆發醫院群聚感染後，國內疫情有升溫趨勢，因此，台南透過專家及醫院提供防疫意見，以精進各項防疫作為，因應可能的疫情風險，減緩防疫醫護人員的工作壓力。

黃偉哲今天在衛福部台南醫院致贈水果給台南多家醫院，感謝醫護人員的付出。

至於大型活動，包括台南鹽水蜂炮、鹽水月津港燈節、大東門「迎春禮」、聖母廟高空煙火秀、開基玉皇宮遶境等全數喊停。