嘉義縣農會組嘉義隊搶攻年菜市場 邀請小英總統來嘉吃
嘉義縣政府去年推出「嘉義優鮮」品牌獲好評，成功打入全國市場，「點子王」縣農會總幹事黃貞瑜趁勝追擊，找縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘農曆過年前合體，拍攝年菜烹煮過程，下午臉書同步貼出「總統，年菜吃我嘉的」影片，嘉義隊合力出擊，搶攻年菜市場。
5分鐘影片，一開頭就能感受嘉縣對食材選用誠意，桌上擺滿18市鄉鎮農漁特產吸睛，其中一道料理併盤裡有爆紅的「極光」哈密瓜，搭配東石烏魚子，鮮甜口感，另，大埔鄉急速冷凍砂鍋魚頭料理，一通電話宅配到家，成為豐富的鍋菜。
黃貞瑜推薦六道年菜料理：「超彭湃牛轉拼盤」、「步步高升菜頭粿」、「開運五行炒食蔬」、「我就愛吃臺灣豬」、「砂鍋年年有魚」、「苦茶油童子雞」，找母親李秀美協助，從洗菜、切菜、烹煮到最後擺盤，生活化的平民年菜，在家就能輕鬆搞定。
黃貞瑜指出，陳明文以些許鹽及橄欖油煮出色彩豐富食蔬料理；翁章梁油煎粗飽菜頭粿，推薦蘸上蒜頭醬油即可開吃；蔡易餘大火快炒麻油臺灣豬，現場香氣四溢，令人食指大動，邀請小英總統吃嘉義年菜，也是體諒總統公務繁忙，因此推出在家料理，只要稍微烹煮炒過，甚至加熱，就能快速享用最棒的年夜飯。
黃貞瑜說，這次網羅18鄉鎮市最優質食材，料理多道在家就能輕鬆煮的年菜組合，邀請總統蔡英文選擇嘉縣優質食材「呷好料！」，過去年節很多人外出餐廳吃團圓飯，今年疫情嚴峻，為減少民眾外出，在家防疫，嘉縣提供多樣化健康新鮮食材供採購選擇，上網訂購，不僅在家輕鬆料理，還能吃的更安心。
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