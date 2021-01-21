雲林農產新春開紅盤 企業歸根外銷百噸蔬果到星馬

台灣農產品出口過去以水果為大宗，蔬菜出口量近年也提升，專作蔬果外銷的宜捷威農產公司今天與雲林縣農會簽署合作契約，在縣長張麗善、農業處長吳芳銘見證下，預計3月出口雲林產的茂谷柑、紅蘿蔔、美生菜、高麗菜等共100噸蔬果至新加坡和馬來西亞；總經理林延蓉說，除可協助解決當地糧食需求，農民收益也因此受惠。

縣府牽線縣農會和農產公司打通國際外銷管道，今天由縣農會理事長陳瑞雄代表和農產公司簽約。張麗善指出，最快3月先將當季盛產的茂谷柑外銷50公噸至新加坡，第二波則是外銷50公噸紅蘿蔔、美生菜、高麗菜等蔬菜至新加坡和馬來西亞等國家超市通路。

林延蓉表示，星馬地區受新冠肺炎疫情影響，蔬果、糧食因青黃不接導致供不應求情況，因台灣鄰近東南亞國家，加上又是農產大國，成為星馬地區進口蔬果訂單首選名單，尤其鄰近的印尼、越南等國會再透過新加坡採購蔬果，星國也成為當前重要「轉單」樞紐，相對帶動雲林農產出口能量。

農業處長吳芳銘指出，雲林縣農業產值近800億元，長期供應全國三分之一以上蔬菜，加上東南亞市場近年經濟成長快速，農產品需求量逐漸增加，此次外銷即是為農民開拓新契機。

張麗善說，雲林各項農產品近年以「雲林良品」品牌在全台連鎖量販或便利商店、餐廳及市集平台等通路上架，除積極紮穩國內消費地及產地行銷推廣，今也開心接下「新年第一張訂單」，期待打開更廣的農產品外銷通路大門。