十鼓文創園區新推食譜魔法工廠 搶攻春節國旅商機

台糖仁德糖廠改裝的十鼓文創園區，今天推出新開發的「食譜魔法工廠魔幻世界」，設計了「3千多本手工書」這麼有趣的打卡場景，搶攻春節國旅商機。

十鼓文創副理江逸芹表示，這裏原是當年糖廠的「糖箱打包區」，構想源自有一天十鼓創辦人謝十走到這個廢棄的空間，打開鐵捲門發現當時的太陽光線，透過窗戶灑落到打包區，搭配當時出現煙霧瀰漫的感覺，像是魔幻的空間，便與美術室內設計師討論，將打包區升級改造這個「食譜的魔法工廠」。

魔法工廠有五大主題，一是「巫師修練所」、手工製作的3千多本魔法書；仔細觀察魔法書有許多屬於亞洲華人的太極拳等武術、茅山道術；還有長廊上面的飛天的魔法書，也是非常漂亮，成為打卡景點；長廊尾段有「魔法陣空間及最後的上帝畫作」。