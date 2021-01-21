台南觀光防疫升級 24日虎頭埤吟詩暨書法揮毫取消

原定1月24日上午9點30分至11點30今由虎頭埤風景區管理所與新市社內社區發展協會共同主辦「虎頭埤臺語吟詩暨書法揮毫」活動，將俟疫情趨穩後擇期再行辦理。

園區表示，市長黃偉哲指示目前北部群聚感染事件持續擴大，考量疫情有升溫現象，近期聚眾型活動如月津港燈節等大型活動，考量人潮風險，減少感染疑慮，也為免造成防疫破口，將暫時取消，接下來的時間也將持續採滾動式檢討，如果疫情趨緩，才考慮恢復辦理。

觀光旅遊局局長郭貞慧指出，配合政府相關防疫升級政策，近期聚眾型活動，有感染疑慮的風險，也將俟疫情趨穩後再考慮辦理，原定本周日辦理的「虎頭埤臺語吟詩暨書法揮毫」活動，雖然主辦單位已非常用心內部綵排多次，但考量疫情因素，將延期俟疫情穩定後再辦理。