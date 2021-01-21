天氣回暖嘉義縣養殖寒害停止 換成農作延遲性災情傳出

天氣回暖，嘉義縣沿海養殖寒害未再傳出，但跨年以來三波寒流連續低溫，造成養殖漁業逾千萬元損失，養殖寒害停止，換成農作物延遲性災情傳出，包括洋香瓜、胡瓜、蓮霧、棗子、非灌區一期水稻、秧苗，縣府農業處初估損失近170萬元，上午農業處會同台南區農改場專家勘災。

農業處說，農作物寒害受災情形與養殖寒害不同，不會馬上出現病徵，要等天氣回暖，才會陸續浮現，目前布袋鎮、水上鄉、中埔鄉及鹿草鄉傳出寒害，受災作物包括洋香瓜、胡瓜、蓮霧、棗子、非灌區一期水稻、秧苗。

寒害出現的病徵:洋香瓜低溫致生育不良、葉片黃化；胡瓜生長停止、葉片黃化、植株枯死；蓮霧霜害、落果；棗子霜害；水稻葉面枯黃；秧苗葉片枯黃，合計被害面積159.93公頃，損害程度11%，損害金額169萬2000元。

養殖寒害總被害面積370.17公頃，損失程度11.66%，換算面積43.16公頃，總損失重量21萬3221公斤、總損失金額1038萬7974元，受害養殖水產：文蛤混養虱目魚、專養虱目魚、金目鱸、午仔魚、虱目魚越冬苗、泰國蝦、紅杉、龍膽石斑。