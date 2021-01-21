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中正大學人工湖黑天鵝消失 染禽流感共41隻鴨鵝全撲殺

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣國立中正大學飼養8隻黑天鵝，陸續出現死亡，確診H5N5高病原禽流感，家畜所防疫人員費時3天捕捉，全部撲殺，在人工湖鴨鵝棲息處全面消毒。圖／嘉縣府提供
嘉義縣國立中正大學飼養8隻黑天鵝，陸續出現死亡，確診H5N5高病原禽流感，家畜所防疫人員費時3天捕捉，全部撲殺，在人工湖鴨鵝棲息處全面消毒。圖／嘉縣府提供

嘉義縣國立中正大學去年底飼養的8隻黑天鵝，陸續出現死亡情形，校方8日通報，主動送死鵝到嘉義縣家畜疾病防治所送驗，農委會淡水家畜衛生試驗所14日確診感染H5N5高病原禽流感，家畜所防疫人員費時3天捕捉，全部撲殺。

家畜所獲報確診H5N5高病原禽流感，立即派員移動管制，當時現場清點鴨鵝共37隻（含黑天鵝4隻），15日全面撲殺。由於湖面廣闊捕抓不易，防治所共執行3天才完成撲殺，共撲殺41隻：10隻白羅曼鵝，土鵝3隻，黑天鵝4隻，綠頭鴨15隻，紅面番鴨9隻，後續現場又新增綠頭鴨4隻也一併捕捉。

防治所清查疫區半徑1公里內並無禽場，3公里內水禽場有8場、陸禽場29場，共37場，預計2月13日和4月13日前完成第一輪和第二輪訪視。

至於後續是否可復養黑天鵝？防治所表示，依中央規定，禽流感案例場依動物傳染病防治條例執行移動管制、撲殺清場及消毒後，須空場42日，每21天監督場區清潔消毒，周邊半徑1公里內無案例場或案例場已完成消毒程序，經環境監測試驗通過無檢出病毒後，始得復養，違者可開罰5至100萬，撲殺不予補償，家畜所已發公文請防檢局針對中正復養是否簡化規定回覆。

嘉義縣國立中正大學飼養8隻黑天鵝，陸續出現死亡，確診H5N5高病原禽流感，家畜所防疫人員費時3天捕捉，全部撲殺。圖／嘉縣府提供
嘉義縣國立中正大學飼養8隻黑天鵝，陸續出現死亡，確診H5N5高病原禽流感，家畜所防疫人員費時3天捕捉，全部撲殺。圖／嘉縣府提供
嘉義縣國立中正大學飼養8隻黑天鵝，陸續出現死亡，確診H5N5高病原禽流感，家畜所防疫人員費時3天捕捉，全部撲殺。圖／嘉縣府提供
嘉義縣國立中正大學飼養8隻黑天鵝，陸續出現死亡，確診H5N5高病原禽流感，家畜所防疫人員費時3天捕捉，全部撲殺。圖／嘉縣府提供
嘉義縣國立中正大學飼養8隻黑天鵝，陸續出現死亡，確診H5N5高病原禽流感，家畜所防疫人員費時3天捕捉，全部撲殺，在人工湖鴨鵝棲息處全面消毒。圖／嘉縣府提供
嘉義縣國立中正大學飼養8隻黑天鵝，陸續出現死亡，確診H5N5高病原禽流感，家畜所防疫人員費時3天捕捉，全部撲殺，在人工湖鴨鵝棲息處全面消毒。圖／嘉縣府提供

禽流感 嘉義 綠頭鴨

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