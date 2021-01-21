聽新聞
test
0:00 / 0:00
中正大學人工湖黑天鵝消失 染禽流感共41隻鴨鵝全撲殺
嘉義縣國立中正大學去年底飼養的8隻黑天鵝，陸續出現死亡情形，校方8日通報，主動送死鵝到嘉義縣家畜疾病防治所送驗，農委會淡水家畜衛生試驗所14日確診感染H5N5高病原禽流感，家畜所防疫人員費時3天捕捉，全部撲殺。
家畜所獲報確診H5N5高病原禽流感，立即派員移動管制，當時現場清點鴨鵝共37隻（含黑天鵝4隻），15日全面撲殺。由於湖面廣闊捕抓不易，防治所共執行3天才完成撲殺，共撲殺41隻：10隻白羅曼鵝，土鵝3隻，黑天鵝4隻，綠頭鴨15隻，紅面番鴨9隻，後續現場又新增綠頭鴨4隻也一併捕捉。
防治所清查疫區半徑1公里內並無禽場，3公里內水禽場有8場、陸禽場29場，共37場，預計2月13日和4月13日前完成第一輪和第二輪訪視。
至於後續是否可復養黑天鵝？防治所表示，依中央規定，禽流感案例場依動物傳染病防治條例執行移動管制、撲殺清場及消毒後，須空場42日，每21天監督場區清潔消毒，周邊半徑1公里內無案例場或案例場已完成消毒程序，經環境監測試驗通過無檢出病毒後，始得復養，違者可開罰5至100萬，撲殺不予補償，家畜所已發公文請防檢局針對中正復養是否簡化規定回覆。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言