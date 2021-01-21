中正大學人工湖黑天鵝消失 染禽流感共41隻鴨鵝全撲殺

嘉義縣國立中正大學去年底飼養的8隻黑天鵝，陸續出現死亡情形，校方8日通報，主動送死鵝到嘉義縣家畜疾病防治所送驗，農委會淡水家畜衛生試驗所14日確診感染H5N5高病原禽流感，家畜所防疫人員費時3天捕捉，全部撲殺。

家畜所獲報確診H5N5高病原禽流感，立即派員移動管制，當時現場清點鴨鵝共37隻（含黑天鵝4隻），15日全面撲殺。由於湖面廣闊捕抓不易，防治所共執行3天才完成撲殺，共撲殺41隻：10隻白羅曼鵝，土鵝3隻，黑天鵝4隻，綠頭鴨15隻，紅面番鴨9隻，後續現場又新增綠頭鴨4隻也一併捕捉。

防治所清查疫區半徑1公里內並無禽場，3公里內水禽場有8場、陸禽場29場，共37場，預計2月13日和4月13日前完成第一輪和第二輪訪視。