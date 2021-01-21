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藝術特色板頭社區、阿里山茶山社區 榮獲嘉縣金牌農村

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府上午在招商空間，舉辦「第二屆金牌農村競賽」頒獎典禮，會場展示社區農特產手工藝品。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在招商空間，舉辦「第二屆金牌農村競賽」頒獎典禮，會場展示社區農特產手工藝品。記者魯永明／攝影

嘉義縣政府上午在招商空間，舉辦「第二屆金牌農村競賽」頒獎典禮，全部34個社區參賽，競爭激烈，縣長翁章梁當場拆封揭曉獲獎社區，交趾剪黏工藝特色的新港鄉板頭社區，以及從八八風災災變重生的阿里山鄉茶山社區，脫穎而出，榮獲唯二金牌農村社區，將代表嘉縣參加全國決賽。

金牌農村分2階段選拔，縣市初賽及全國決賽，縣府辦初賽，農村社區呈現生產、生活及生態資源特色、過去執行成果效益及未來願景，經評審委員檢視，提供社區各面向意見，期許社區活用資源發揮潛力。

34個參賽社區選出10個複審，縣府原定取金、銀、銅各1個社區，增額每個獎項取2個社區，頒發總獎金從6萬翻倍到12萬元。頒獎典禮有加金馬獎，翁章梁宣布獲獎社區，當翁念出金牌社區名單，榮獲金牌農村的板頭、茶山社區代表，從座位跳起來，開心鼓掌歡呼。

板頭社區展現產業活力，運用百年工藝交趾剪黏創作特色的交趾陶作品，美化社區環境，成立休閒農業區，以及南笨港雜糧生產合作社，讓社區產業朝向六級化的發展，具自主永續發展潛力。

茶山社區好山好水，天空美麗湛藍，被稱為「藍色部落」，舉辦「涼亭節」知名，八八風災重生，運用鄒族、布農族及漢人文化結合，發展特色在地旅遊體驗，成功吸引青年返鄉，展現部落族人緊密生命共同體，兼顧生態保育營造友善棲息空間，與大自然和平共處，改善全體族人經濟狀況，有走向國際觀光潛力。

翁章梁說，板頭社區、茶山社區將代表嘉縣參加全國競賽，爭取全國金牌農村，社區將持續推動農村社區生態、文化及產業，成為農村社區在地旅遊的領頭羊。

嘉義縣長翁章梁（右四）表揚金牌農村，從八八風災災變重生的阿里山鄉茶山社區。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁（右四）表揚金牌農村，從八八風災災變重生的阿里山鄉茶山社區。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁（右五）表揚金牌農村，交趾剪黏工藝特色的新港鄉板頭社區。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁（右五）表揚金牌農村，交趾剪黏工藝特色的新港鄉板頭社區。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在招商空間，舉辦「第二屆金牌農村競賽」頒獎典禮，縣長翁章梁與鄉鎮市長，獲獎社區代表大合照。 記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在招商空間，舉辦「第二屆金牌農村競賽」頒獎典禮，縣長翁章梁與鄉鎮市長，獲獎社區代表大合照。 記者魯永明／攝影

翁章梁 八八風災

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