富邦悍將春訓球頻繁擊出場外 嘉市議員爆有民眾被砸傷

富邦悍將今年將春訓基地設立在嘉義市立棒球場，最近春訓，打擊練習時，頻繁將球打出場外，市議員黃思婷表示，有民眾腳踝被砸傷，市府應盡速與球隊溝通，增加防護設備等，否則若砸到頭部，後果不堪設想。市府教育處長林立生表示，將研議增加室內打擊區，兼顧安全和球隊練習。

黃思婷表示，她的服務處在市立棒球場外野區，一開始有許多民眾頻繁撿到球，會拿到服務處，希望透過她建議市府附近是嘉義公園，運動的人很多，球很可能會打到人。

過沒多久，有一名年輕男子停完車後，被球打傷腳踝，也到服務處反映，被突然飛出來的棒球砸到，雖然受傷男子不計較，但也擔憂有其他人也受害。

「歡迎職棒來嘉義市，但安全也要兼顧。」黃思婷說，市立棒球場外野的防護網很破爛，無法擋住飛球，且外野有一面還緊鄰住宅區，人口密集，若不幸打到人，後果不堪設想，大家都禁不起一次的傷害，希望市府協調不要往住宅區方向打，或是增加防護設備等。