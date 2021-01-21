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台南餐廳設隔板有業者認難做到 黃偉哲：該稽查的就查
台南市長黃偉哲昨天宣布台南市餐飲業除一律禁止試吃，餐廳也要設置隔板，避免飛沫噴濺，有業者表示很難做得到；黃偉哲上午質問業者，餐廳不用隔板，如何做好防疫？他說，「該稽查的就要稽查」，如果有些業者不能配合、相信市民也會做出選擇。
黃偉哲說，如果疫情升溫，大家不能配合防疫，讓疫情擴散開了，誰要負責？隨著疫情升溫，中央流行疫情中心更嚴格地要求規定，大家應該遵循。
他說，對台南市來講，區隔與戴口罩等防疫措施要做得更好，大型活動都取消了，如果還有餐廳不願意用隔板，「我們該稽查就稽查」，疫情又不是現在突然發生不及防備，業者經過這一年防疫準備，如果連隔板都做不好，如何提供給客人安全的用餐環境。他說，願意給業者時間來做，但是絕對不能不做，事實上防疫經過這一年，業者不該說做不到。
黃偉哲表示，除了夜市、百貨公司美食區之外，大型活動若設置用餐區或美食攤位，也一律禁止試吃，用餐區要使用隔板，同時建議餐廳也要設隔板。
有餐廳業者表示，通常會上餐館坐圓桌吃飯，就是想吃合菜，如果真要設隔板，客人恐怕又要減少；對此衛生局表示，若沒有使用隔板，目前沒有相關罰則可開罰，但會盡量勸導業者，一桌最多坐8人。
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