強風玉米倒伏嚴重 台南市列天然災害救助農民快提申請

109年12月30日強風造成臺南市新營區、北門區、佳里區硬質玉米（明豐6號）及新營區、北門區、佳里區、下營區青割玉米（明豐6號）倒伏，農委會20日公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區。市府農業局表示，凡符合此項災害救助的農戶，今天起至2月1日止，向土地所在地公所提出申請，例假日照常受理申辦，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

農業局指出，市長黃偉哲關心新營區、北門區、佳里區、下營區硬質玉米及青割玉米災損情形，指示農業局主動邀請臺南區農業改良場、農糧署南區分署及區公所等人員組成勘查小組，前往農作區勘查，確認災損程度達到20%以上，符合農業天然災害現金救助及低利貸款標準，立即向中央提報爭取。

農業局長謝耀清表示，新營區、北門區、佳里區明豐6號硬質玉米每公頃救助1萬6千元；新營區、北門區、佳里區、下營區明豐6號青割玉米每公頃救助1萬7百元。符合資格的農民可於1月21日至2月1日止，向土地所在地公所提出申請，申請時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。