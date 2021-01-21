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強風玉米倒伏嚴重 台南市列天然災害救助農民快提申請

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市硬質玉米及青割玉米強風倒伏，公告為農業天然災害損失，即日起接受申請。圖／農業局提供
台南市硬質玉米及青割玉米強風倒伏，公告為農業天然災害損失，即日起接受申請。圖／農業局提供

109年12月30日強風造成臺南市新營區、北門區、佳里區硬質玉米（明豐6號）及新營區、北門區、佳里區、下營區青割玉米（明豐6號）倒伏，農委會20日公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區。市府農業局表示，凡符合此項災害救助的農戶，今天起至2月1日止，向土地所在地公所提出申請，例假日照常受理申辦，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

農業局指出，市長黃偉哲關心新營區、北門區、佳里區、下營區硬質玉米及青割玉米災損情形，指示農業局主動邀請臺南區農業改良場、農糧署南區分署及區公所等人員組成勘查小組，前往農作區勘查，確認災損程度達到20%以上，符合農業天然災害現金救助及低利貸款標準，立即向中央提報爭取。 

農業局長謝耀清表示，新營區、北門區、佳里區明豐6號硬質玉米每公頃救助1萬6千元；新營區、北門區、佳里區、下營區明豐6號青割玉米每公頃救助1萬7百元。符合資格的農民可於1月21日至2月1日止，向土地所在地公所提出申請，申請時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。 

農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫提出申請。

台南市硬質玉米及青割玉米強風倒伏，公告為農業天然災害損失，即日起接受申請。圖／農業局提供
台南市硬質玉米及青割玉米強風倒伏，公告為農業天然災害損失，即日起接受申請。圖／農業局提供
台南市硬質玉米及青割玉米強風倒伏，公告為農業天然災害損失，即日起接受申請。圖／農業局提供
台南市硬質玉米及青割玉米強風倒伏，公告為農業天然災害損失，即日起接受申請。圖／農業局提供

北門 災損 農民

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