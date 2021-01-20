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「防疫自遊行」 雲林縣府推出新春5大主題遊程
農曆春節將至，雲林縣政府推出五大主題「新春遊雲林」遊程供民眾及遊子安排自由行參考，此外縣內將有18個地方文化館推出展覽、闖關及體驗活動；為降低社區傳染風險，文觀處長陳璧君說，各館皆會實施防疫措施，並管制室內100人、戶外500人以下、戴口罩及保持基本社交距離才可進行活動。
去年後疫情時代，掀起一陣國旅熱潮，縣長張麗善今率縣府一級主管及縣內各家觀光業者「開香檳」慶祝觀光人次創下破千萬紀錄。
陳璧君說，文觀處囊括縣內各宮廟、地方文化館舍、觀光工廠、特色景點、季節限定活動和古早味小吃等，設計「經典小鎮遊」、「甜蜜蜜之旅」、「神氣祈福行」、「輕旅慢步行」及「浪漫樂活遊」等新年五大主題遊程供民眾自由安排。
此外，農曆過年期間正月初一至初四（2月12至15日）下午3點半至4點半，斗六雲中街文創聚落、斗南分局舊廳舍、古坑綠色隧道、西螺東市場、雲林故事館、土庫順天宮廣場、北港水道頭文化園區等地將有文創市集及體驗活動。
張麗善表示，新春出遊「防疫不鬆懈」，民眾務必嚴守防疫措施，並配合各場次活動防疫規定，保護自己和他人，相關活動訊息及最新動態可上網至「雲林縣文化觀光處」官網或粉絲專頁查詢。
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