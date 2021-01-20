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「防疫自遊行」 雲林縣府推出新春5大主題遊程

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善今率縣府一級主管及縣內各家觀光業者「開香檳」慶祝觀光人次創下破千萬紀錄。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今率縣府一級主管及縣內各家觀光業者「開香檳」慶祝觀光人次創下破千萬紀錄。記者陳苡葳／攝影

農曆春節將至，雲林縣政府推出五大主題「新春遊雲林」遊程供民眾及遊子安排自由行參考，此外縣內將有18個地方文化館推出展覽、闖關及體驗活動；為降低社區傳染風險，文觀處長陳璧君說，各館皆會實施防疫措施，並管制室內100人、戶外500人以下、戴口罩及保持基本社交距離才可進行活動。

去年後疫情時代，掀起一陣國旅熱潮，縣長張麗善今率縣府一級主管及縣內各家觀光業者「開香檳」慶祝觀光人次創下破千萬紀錄。

陳璧君說，文觀處囊括縣內各宮廟、地方文化館舍、觀光工廠、特色景點、季節限定活動和古早味小吃等，設計「經典小鎮遊」、「甜蜜蜜之旅」、「神氣祈福行」、「輕旅慢步行」及「浪漫樂活遊」等新年五大主題遊程供民眾自由安排。

此外，農曆過年期間正月初一至初四（2月12至15日）下午3點半至4點半，斗六雲中街文創聚落、斗南分局舊廳舍、古坑綠色隧道、西螺東市場、雲林故事館、土庫順天宮廣場、北港水道頭文化園區等地將有文創市集及體驗活動。

張麗善表示，新春出遊「防疫不鬆懈」，民眾務必嚴守防疫措施，並配合各場次活動防疫規定，保護自己和他人，相關活動訊息及最新動態可上網至「雲林縣文化觀光處」官網或粉絲專頁查詢。

雲林縣文化觀光處針對新春旅遊設計五大主題遊程提供民眾自由安排前往。記者陳苡葳／攝影
雲林縣文化觀光處針對新春旅遊設計五大主題遊程提供民眾自由安排前往。記者陳苡葳／攝影

張麗善 社交距離

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