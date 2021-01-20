幼兒園疑不當管教 南市府介入調查
台南市永康區一家幼兒園遭家長指控涉嫌不當管教，造成3歲男童臉頰紅腫，但園方否認施暴。由於園內部分監視器相關畫面訊號異常無法釐清事實，市府教育局已介入調查。
永康區這家私立幼兒園遭3歲男童家長指控，去年12月31日將孩子接回家後發現男童左右臉頰紅腫。男童說法是被幼兒園老師動手打的，因而今年1月1日前往醫院就診並開立驗傷單，隨後向警方報案。
家長與警方在元旦連假結束後前往幼兒園調閱相關監視器畫面時，發現有的角度因器材故障無法顯示畫面，更引發家長質疑。
台南市政府教局今天聲明指出，4日接獲社政單位通報後，會同社會局人員前往幼兒園瞭解狀況，並責成園方提供監視器畫面以保存證據。經園方委託的監視器廠商切結聲明，教育局也核派專業人員再次到園檢視，確認無法取得畫面，之後將偕同社政醫療鑑定程序，儘速完成調查。
至於有社群團體指這家幼兒園在民國108年2月就發生不當管教案件，教育局也說明，當時除了就園方督導不周，依幼兒教育及照顧法要求立即改善的行政處分外，並依同法裁處行為人新台幣6000元罰鍰，併法令檢查合計裁處負責人及行為人7萬7000元罰鍰。
教育局指出，如果這次疑似不當管教案件查證屬實且累犯，絕對依法重懲，究責到底。
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