斗六太平老街燈海光廊相映圓環花燈 怎麼拍都好看

萬盞燈籠日前高掛在雲林斗六太平老街天空，白天不僅是俏皮可愛的裝置藝術，夜晚更成了最美的「燈海光廊」；斗六市長林聖爵今天示，除太平老街燈區，斗六圓環花燈也已布置完成，即日起開放民眾自由賞燈、拍照；不過縣內新春活動陸續因疫情升溫而停辦，林聖爵表示，以「防疫不鬆懈」為原則，本周六、日茂谷柑節照辦，公所將加派4倍人力防疫，請參加民眾配合相關防疫措施。

斗六燈會今年主題圍繞生肖牛年，其中圓環燈區包含主燈「牛轉乾坤，福氣到」、「花樣年華：梵谷的向日葵」、「愛情拱門隧道」、「美麗的光雕奇幻世界」、「好彩頭拱門」、「牛郎織女來相會」、「孔雀開屏」、「平（瓶）安賜福」、「美麗的耶誕世界」及「大家一起來運動」共十座系列花燈裝置藝術。

另外太平老街燈區全長550公尺，由斗六市各國中小學子手繪的一萬盞花燈日前也吊掛完成，各式各樣的風格畫，襯托出斗六活力、熱情與充滿文化的氛圍。

為讓市民及返鄉遊子感受濃濃年味，林聖爵表示，萬盞燈籠及圓環燈區將展至3月15日，1月31日晚上6點啟燈儀式目前遵照防疫原則如期舉行，後續隨時視疫情狀況、滾動式調整。