快訊

唐吉訶德24小時排隊「群聚到不行」 北市衛生局說話了

暴走到最後一刻？川普逆轉「特赦班農」另組第三政黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斗六太平老街燈海光廊相映圓環花燈 怎麼拍都好看

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林斗六太平老街燈籠及圓環花燈皆已點亮，即日起展至3月15日。圖／讀者提供
雲林斗六太平老街燈籠及圓環花燈皆已點亮，即日起展至3月15日。圖／讀者提供

萬盞燈籠日前高掛在雲林斗六太平老街天空，白天不僅是俏皮可愛的裝置藝術，夜晚更成了最美的「燈海光廊」；斗六市長林聖爵今天示，除太平老街燈區，斗六圓環花燈也已布置完成，即日起開放民眾自由賞燈、拍照；不過縣內新春活動陸續因疫情升溫而停辦，林聖爵表示，以「防疫不鬆懈」為原則，本周六、日茂谷柑節照辦，公所將加派4倍人力防疫，請參加民眾配合相關防疫措施。

斗六燈會今年主題圍繞生肖牛年，其中圓環燈區包含主燈「牛轉乾坤，福氣到」、「花樣年華：梵谷的向日葵」、「愛情拱門隧道」、「美麗的光雕奇幻世界」、「好彩頭拱門」、「牛郎織女來相會」、「孔雀開屏」、「平（瓶）安賜福」、「美麗的耶誕世界」及「大家一起來運動」共十座系列花燈裝置藝術。

另外太平老街燈區全長550公尺，由斗六市各國中小學子手繪的一萬盞花燈日前也吊掛完成，各式各樣的風格畫，襯托出斗六活力、熱情與充滿文化的氛圍。

為讓市民及返鄉遊子感受濃濃年味，林聖爵表示，萬盞燈籠及圓環燈區將展至3月15日，1月31日晚上6點啟燈儀式目前遵照防疫原則如期舉行，後續隨時視疫情狀況、滾動式調整。

「守護大家健康，絕不懈怠」林聖爵表示，茂谷柑節暨在地年貨市集23、24日上午9點至下午5點在社口藝術水岸園區舉辦，公所會增加4倍人力加強防疫，兩天活動皆採單一出入口管制，實施實名制及量體溫，請民眾配合手部消毒、全程戴口罩並保持室外1公尺社交距離。

雲林斗六燈會將展至3月15日，斗六市長林聖爵（左五）強調防疫不鬆懈，目前如期舉行的活動皆加派4倍人力執行人流管制。圖／斗六市公所提供
雲林斗六燈會將展至3月15日，斗六市長林聖爵（左五）強調防疫不鬆懈，目前如期舉行的活動皆加派4倍人力執行人流管制。圖／斗六市公所提供
雲林斗六燈會主題圍繞生肖牛年，推出十座系列花燈裝置藝術。圖／讀者提供
雲林斗六燈會主題圍繞生肖牛年，推出十座系列花燈裝置藝術。圖／讀者提供
雲林斗六太平老街現正高掛學子手繪的萬盞燈籠，白天俏皮可愛、夜晚宛如「燈海光廊」。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六太平老街現正高掛學子手繪的萬盞燈籠，白天俏皮可愛、夜晚宛如「燈海光廊」。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六太平老街街尾燈籠與圓環花燈相映。圖／讀者提供
雲林斗六太平老街街尾燈籠與圓環花燈相映。圖／讀者提供
雲林斗六太平老街萬盞燈籠在天空中一字排開，無論從何種角度取景都相當壯觀。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六太平老街萬盞燈籠在天空中一字排開，無論從何種角度取景都相當壯觀。記者陳苡葳／攝影

斗六 花燈 老街

延伸閱讀

台中學測全面防疫 創考場應變中心

集集燈會戶外燈區不受影響 周六車站前開幕晚會取消

林右昌6年前就預告 基隆火車站圓環蔣公銅像說「再見」

過年後拆火車站圓環、天橋 林右昌讓基市中心天翻地覆

相關新聞

台南新營轉運站今啟用 日逾400班次扮演公共運輸重任

斥資1億4千萬元的台南新營轉運站，今天由市長黃偉哲主持開幕儀式，成為大新營地區運輸門戶，配合防疫升級，新營轉運站已設有2...

不只夜市、百貨用餐區！黃偉哲：餐廳也建議設隔板

國內疫情升溫，台南市長黃偉哲昨天宣布夜市、百貨公司美食區等用餐場域須設置隔板，並一律禁止試吃，今天再建議餐廳也要設置隔板...

斗六太平老街燈海光廊相映圓環花燈 怎麼拍都好看

萬盞燈籠日前高掛在雲林斗六太平老街天空，白天不僅是俏皮可愛的裝置藝術，夜晚更成了最美的「燈海光廊」；斗六市長林聖爵今天示...

每天記錄行蹤！嘉義市學生寒假要寫「活動軌跡記錄表」

國內疫情升溫，嘉義市各國民中小學寒假將於本月21日開始，市府教育處要求國中、小學，填寫「寒假活動軌跡記錄表」，若學生有外...

適逢佛陀成道日 佛光山新營講堂煮臘八粥2萬碗結緣

今天是農曆12月8日，民間傳說為佛陀成道日，佛光山新營講堂今起連四天，共烹煮臘八粥2萬碗贈送給鄉親，希望與外界結緣。

嘉義市殯葬管理所首創咖啡廳 「療癒」治喪家屬的心

嘉義市殯葬管理所在羽化場家屬休息區內設計「療癒咖啡BAR」，今天啟用，讓治喪家屬在等候親人羽化時段，喝杯溫熱咖啡與家人互...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。