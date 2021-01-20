每天記錄行蹤！嘉義市學生寒假要寫「活動軌跡記錄表」

國內疫情升溫，嘉義市各國民中小學寒假將於本月21日開始，市府教育處要求國中、小學，填寫「寒假活動軌跡記錄表」，若學生有外出，就在表格填寫去的地點，記錄每天行蹤，寒假結束後統一交給老師，開學後造冊供各校掌握。

寒假活動軌跡記錄表有給「家長的話」寫到「寒假將屆，感謝您這學期對學校防疫工作的配合與支持，讓學校各項防疫工作能確實執行。

今年寒假，有將近一個月的時間，提醒您，孩子不論在家或是出門，戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫工作，還是一項都不能少。」

「另外，最近疫情又緊張起來，要請您協助，每天孩子要是有外出，就請在下面表格中填寫去的地方，記錄下每日的行蹤，一同協助控制疫情的擴散。再次感謝您的協助，祝一切平安」。

市府教育處長林立生指出，另外為因應疫情，要求各國中小學寒假集會活動（包含國中寒輔班、國小課照班及育樂營等活動）務必依循指揮中心規定，若學校決定辦活動或課程，則應訂定完整防疫應變計畫，落實防疫相關準備及措施；若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規畫完善之防疫配套措施，建議取消或延後舉辦。

林立生說，此外，家長對於學校辦理集會活動有群聚風險疑慮，可自行決定參加與否，取消參加者得向主辦學校辦理退費事宜，如仍依規畫進行，應確實做好防疫注意事項相關規定。