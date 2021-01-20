快訊

重大瑕疵！彭文正告蔡英文博士論文不存在 高院發回北院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市殯葬管理所首創咖啡廳 「療癒」治喪家屬的心

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
負責設計的林家再表示，療癒咖啡BAR的目的是要打破殯管所冰冷的形象。圖／嘉市府提供
負責設計的林家再表示，療癒咖啡BAR的目的是要打破殯管所冰冷的形象。圖／嘉市府提供

嘉義市殯葬管理所在羽化場家屬休息區內設計「療癒咖啡BAR」，今天啟用，讓治喪家屬在等候親人羽化時段，喝杯溫熱咖啡與家人互訴心聲撫平傷痛，獲得民眾相當好評，也是雲嘉南地區首創便民作法，市府希望改變民眾對殯管所灰暗、冷漠的觀感，提升整體殯葬服務品質。

「療癒咖啡BAR」內設有投幣式咖啡販賣機，仿咖啡館空間設計，搭配柔和燈光、BAR區設有休閒圓桌椅、花飾、掛圖並提供手機免費充電插座，嘉義市長黃敏惠與殯葬管理所所長盧春霖等人關心問候家屬、使用咖啡機、參觀溫馨療癒室，並且稱讚設計師林家再優化療癒咖啡BAR，提供貼心溫暖的服務氛圍。

殯管所指出，緣起治喪家屬一句話「在羽化場家屬休息區等待往生親人火化時間約2個小時，如能有杯咖啡陪伴家屬談談心中的話，是一個非常療癒的服務。」於是洽商統一速邁自販股份有限公司設置投幣式咖啡販賣機，該公司願意提供一台試賣，去年底試賣成效很好，投幣飲用率高。

殯管所於是再進一步規畫設計「咖啡BAR」小空間，布置柔和燈光、小桌椅、花飾、美照掛圖及手機充電插座，讓治喪家屬在等候親人羽化時段有一個與家人傾吐心聲、商談後續家務善後、平靜紛亂的情緒及提供手機充電的空間，整個場域設置完成後，使用率頗高，為嘉義市殯管所增添一處悲傷療癒的空間，展現貼心溫暖的服務氛圍。

負責設計的林家再表示，療癒咖啡BAR的目的是要打破殯管所冰冷的形象，讓來這邊的家屬都能享用熱騰騰的咖啡之外，還能稍微休息一下，聆聽音樂，享受片刻的寧靜。

負責設計的林家再表示，療癒咖啡BAR的目的是要打破殯管所冰冷的形象。圖／嘉市府提供
負責設計的林家再表示，療癒咖啡BAR的目的是要打破殯管所冰冷的形象。圖／嘉市府提供
負責設計的林家再表示，療癒咖啡BAR的目的是要打破殯管所冰冷的形象。圖／嘉市府提供
負責設計的林家再表示，療癒咖啡BAR的目的是要打破殯管所冰冷的形象。圖／嘉市府提供

咖啡館

延伸閱讀

全國「文盲」銳減！嘉義市不識字率也逐年降低

嘉義市有事青年營太夯 330人報名只錄取116人

清水模設計＋冬山河景第一排！宜蘭最新「八嶋」寶島咖啡廳，走3分鐘能遠眺龜山島

影／疫情升溫 黃敏惠：嘉義市過年發紅包取消

相關新聞

台南新營轉運站今啟用 日逾400班次扮演公共運輸重任

斥資1億4千萬元的台南新營轉運站，今天由市長黃偉哲主持開幕儀式，成為大新營地區運輸門戶，配合防疫升級，新營轉運站已設有2...

適逢佛陀成道日 佛光山新營講堂煮臘八粥2萬碗結緣

今天是農曆12月8日，民間傳說為佛陀成道日，佛光山新營講堂今起連四天，共烹煮臘八粥2萬碗贈送給鄉親，希望與外界結緣。

嘉義市殯葬管理所首創咖啡廳 「療癒」治喪家屬的心

嘉義市殯葬管理所在羽化場家屬休息區內設計「療癒咖啡BAR」，今天啟用，讓治喪家屬在等候親人羽化時段，喝杯溫熱咖啡與家人互...

新春農特產伴手禮大推薦 逾百項「台南金好禮」搶市

農曆春節近，進入送禮高峰期，台南市政府農業局今辦理「2021新春農特產伴手禮推薦會」，邀集台南22家農漁會、18位青農及...

含金湯匙吃火雞肉飯！嘉義縣新開幕食堂用鈦金餐具吸睛

嘉義縣治特區縣府附近夜市旁，新開幕賣火雞肉飯的「啄雞食堂」，齒模師換跑道的老闆林群凱，用每組價值逾2千元醫療食用等級鈦金...

過年要出遠門旅遊免擔心 撥號110中警巡邏到你家

台中市政府警察局因應春假來臨，配合警政署「加強重要節日安全維護工作」，規劃市民和外僑舉家外出住居安全維護工作，民眾可透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。