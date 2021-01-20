嘉義市殯葬管理所首創咖啡廳 「療癒」治喪家屬的心

嘉義市殯葬管理所在羽化場家屬休息區內設計「療癒咖啡BAR」，今天啟用，讓治喪家屬在等候親人羽化時段，喝杯溫熱咖啡與家人互訴心聲撫平傷痛，獲得民眾相當好評，也是雲嘉南地區首創便民作法，市府希望改變民眾對殯管所灰暗、冷漠的觀感，提升整體殯葬服務品質。

「療癒咖啡BAR」內設有投幣式咖啡販賣機，仿咖啡館空間設計，搭配柔和燈光、BAR區設有休閒圓桌椅、花飾、掛圖並提供手機免費充電插座，嘉義市長黃敏惠與殯葬管理所所長盧春霖等人關心問候家屬、使用咖啡機、參觀溫馨療癒室，並且稱讚設計師林家再優化療癒咖啡BAR，提供貼心溫暖的服務氛圍。

殯管所指出，緣起治喪家屬一句話「在羽化場家屬休息區等待往生親人火化時間約2個小時，如能有杯咖啡陪伴家屬談談心中的話，是一個非常療癒的服務。」於是洽商統一速邁自販股份有限公司設置投幣式咖啡販賣機，該公司願意提供一台試賣，去年底試賣成效很好，投幣飲用率高。

殯管所於是再進一步規畫設計「咖啡BAR」小空間，布置柔和燈光、小桌椅、花飾、美照掛圖及手機充電插座，讓治喪家屬在等候親人羽化時段有一個與家人傾吐心聲、商談後續家務善後、平靜紛亂的情緒及提供手機充電的空間，整個場域設置完成後，使用率頗高，為嘉義市殯管所增添一處悲傷療癒的空間，展現貼心溫暖的服務氛圍。