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新春農特產伴手禮大推薦 逾百項「台南金好禮」搶市

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
現場展示各項琳瑯滿目農特產品。記者謝進盛／攝影
現場展示各項琳瑯滿目農特產品。記者謝進盛／攝影

農曆春節近，進入送禮高峰期，台南市政府農業局今辦理「2021新春農特產伴手禮推薦會」，邀集台南22家農漁會、18位青農及優質業者，聯合向消費者推薦嚴選年節好物「台南金好禮」。市長黃偉哲現場推薦百組以上品項，歡迎消費者踴躍選購。

農業局推薦此次伴手禮包括當季鮮果、農產加工品、漁畜產等禮盒，黃偉哲說，台南氣候得宜，一年四季都有具特色風味的農、漁、畜產品，這次推出多樣化年節好物組合，希望民眾年節送禮能多多選購臺南在地的優質好物，絕對物超所值。

農業局長謝耀清表示，春節前正值烏魚子、蜜棗等多項農漁產品盛產季節，烏魚子送禮高貴大方，也是團圓年菜必備食材；代表「豐碩」的蜜棗肉質細脆，味甜多汁，過年送禮最應景。

而胡麻油系列產品是冬令進補的好伴手，西港、善化、安定、新化、佳里等區農會嚴選國產芝麻製成，品質都非常優良，年前採購提供優惠；南市農產運銷股份有限公司推出的「臺南古禮椪餅系列禮盒」，結合胡麻油、椪餅、桂圓等產品，讓傳統美食也能有創意新吃法。

此外，還有下營黑豆、鹽水意麵、關廟及山上鳳梨、麻豆柚子茶、新市毛豆、將軍牛蒡、七股虱目魚、東山咖啡與桂圓、柳營牛奶、臺南越光米等優質農特產品。

農業局指出，特別針對提供新春優惠活動12家農會、1家養殖漁業協會、1個農村再生社區及7家優質業者產品，整理出採購型錄，詳細名單可逕上農業局網站(https://agron.tainan.gov.tw)查閱。

現場展示各項琳瑯滿目農特產品。記者謝進盛／攝影
現場展示各項琳瑯滿目農特產品。記者謝進盛／攝影
現場展示各項琳瑯滿目農特產品。記者謝進盛／攝影
現場展示各項琳瑯滿目農特產品。記者謝進盛／攝影
現場展示各項琳瑯滿目農特產品。記者謝進盛／攝影
現場展示各項琳瑯滿目農特產品。記者謝進盛／攝影
台南市政府農業局今辦理「2021新春農特產伴手禮推薦會」，市長黃偉哲（中）推薦百組以上品項。圖／台南市政府農業局提供
台南市政府農業局今辦理「2021新春農特產伴手禮推薦會」，市長黃偉哲（中）推薦百組以上品項。圖／台南市政府農業局提供

臺南 農會 伴手禮

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