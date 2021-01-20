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台南新營轉運站今啟用 日逾400班次扮演公共運輸重任
斥資1億4千萬元的台南新營轉運站，今天由市長黃偉哲主持開幕儀式，成為大新營地區運輸門戶，配合防疫升級，新營轉運站已設有2台熱顯像儀，配合出入口管制並且要求轉運站加強消毒頻率
台南市政府交通局長王銘德表示，新營轉運站距離中山高新營交流道約800公尺，造價1.4億元，其中中央補助6千餘萬，耗時2年建造，有9席大客車月台，西側停車場有汽車80席、機車73席格位可供民眾停車轉乘，東側則設置計程車排班區。先後獲得「2018國家卓越建設獎-最佳規劃設計類金質獎」及「2020建築園冶獎-公共建築景觀類等」國內建築大獎。
而站內1、2樓則有預留店鋪及美食街空間，目前正在委外招商，可望發展「車站經濟」。另停車場部分，正評估引進太陽能光電設備。將可打造一座兼具交通運輸、環保節能、生活消費等多功能轉運站。
交通局公共運輸處長吳俁之表示，新營轉運站進駐的路線國道客運為統聯客運1612、1628等2條路線；公路客運有嘉義客運7207（嘉義─竹子腳─鹽水）、7208（嘉義─重寮─鹽水）及新營客運7407（新營─朴子）、7408（新營─好美里）、7410（新營─布袋商港）等5條路線；大台南公車則有棕幹線、橘9、橘9-1、黃1、黃2、黃3、黃4、黃5、黃6、黃6-1、黃7、棕1、棕2、棕3、棕3-1等15條幹支線公車路線。
其中，每日有193班次行經新營市區及新營火車站，221班次可聯絡大台南境內後壁、東山、柳營、六甲、下營、北門、鹽水、學甲、佳里等地，中長途則可連結朴子、義竹、台中、台北或高鐵嘉義站，歡迎民眾多加利用。
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