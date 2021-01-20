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含金湯匙吃火雞肉飯！嘉義縣新開幕食堂用鈦金餐具吸睛
嘉義縣治特區縣府附近夜市旁，新開幕賣火雞肉飯的「啄雞食堂」，齒模師換跑道的老闆林群凱，用每組價值逾2千元醫療食用等級鈦金筷子、湯匙當餐具，用餐金光閃閃，讓客人有含金湯匙當皇家貴族尊榮感，含金湯匙吃飯只要銅板價，開幕後生意強強滾。
嘉市民林群凱到縣府所在地太保市，開火雞肉飯店，取名「啄雞」取火雞英文ＴＵＲＫＥＹ諧音，過年將近，秉持「取之社會、用之社會」，26日起透過市公所免費送太保低收入戶共2千份火雞肉飯。
林群凱從小愛吃火雞肉飯，研製獨特醬汁、干貝醬，還有美味可口小菜，為讓客人享用平民美食有皇家貴尊榮感，砸錢買逾百套鈦金筷子湯匙，每套逾2千元，比整桌平價菜餚還貴，讓客人用餐驚豔。
「含金湯匙享用火雞肉飯，感覺真棒！」議員林緗亭說，搭配金光閃閃餐具的火雞肉飯，本以為不怎麼樣，吃完回味無窮，肉塊大，吃起來有嚼勁不乾柴，淋上濃郁油蔥醬汁，就是讚！最重要是含金湯匙吃飯，只要銅板價，真是幸福。
嘉縣文化基金會執行長陳力七說，吃飯被金光閃閃很特別，火雞肉片飯米飯煮的鬆軟，肉片不柴鮮嫩多汁，淋上專屬醬汁，外表看起來以為沒入味，吃起來香氣十足。
太保市民代表會副主席吳宏哲夫婦讚賞老闆巧思用心，感謝免費送弱勢民眾享用火雞肉飯。林群凱說，鈦金餐具耐高溫1600度以上，好夾不滑手、不燙手，安全衛生，是醫療食用等級。啄雞食堂位在太保市祥和三路東段2之1號（美儷閣汽車旅館旁），電話（05)3625695，營業時間：每天上午10點半到晚間8點半。
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