快訊

重大瑕疵！彭文正告蔡英文博士論文不存在 高院發回北院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

含金湯匙吃火雞肉飯！嘉義縣新開幕食堂用鈦金餐具吸睛

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣治特區新開幕賣火雞肉飯的「啄雞食堂」，用每組價值逾2千元醫療食用等級鈦金筷子、湯匙當餐具，讓客人有含金湯匙當皇家貴族尊榮感。記者魯永明／攝影
嘉義縣治特區新開幕賣火雞肉飯的「啄雞食堂」，用每組價值逾2千元醫療食用等級鈦金筷子、湯匙當餐具，讓客人有含金湯匙當皇家貴族尊榮感。記者魯永明／攝影

嘉義縣治特區縣府附近夜市旁，新開幕賣火雞肉飯的「啄雞食堂」，齒模師換跑道的老闆林群凱，用每組價值逾2千元醫療食用等級鈦金筷子、湯匙當餐具，用餐金光閃閃，讓客人有含金湯匙當皇家貴族尊榮感，含金湯匙吃飯只要銅板價，開幕後生意強強滾。

嘉市民林群凱到縣府所在地太保市，開火雞肉飯店，取名「啄雞」取火雞英文ＴＵＲＫＥＹ諧音，過年將近，秉持「取之社會、用之社會」，26日起透過市公所免費送太保低收入戶共2千份火雞肉飯。

林群凱從小愛吃火雞肉飯，研製獨特醬汁、干貝醬，還有美味可口小菜，為讓客人享用平民美食有皇家貴尊榮感，砸錢買逾百套鈦金筷子湯匙，每套逾2千元，比整桌平價菜餚還貴，讓客人用餐驚豔。

「含金湯匙享用火雞肉飯，感覺真棒！」議員林緗亭說，搭配金光閃閃餐具的火雞肉飯，本以為不怎麼樣，吃完回味無窮，肉塊大，吃起來有嚼勁不乾柴，淋上濃郁油蔥醬汁，就是讚！最重要是含金湯匙吃飯，只要銅板價，真是幸福。

嘉縣文化基金會執行長陳力七說，吃飯被金光閃閃很特別，火雞肉片飯米飯煮的鬆軟，肉片不柴鮮嫩多汁，淋上專屬醬汁，外表看起來以為沒入味，吃起來香氣十足。

太保市民代表會副主席吳宏哲夫婦讚賞老闆巧思用心，感謝免費送弱勢民眾享用火雞肉飯。林群凱說，鈦金餐具耐高溫1600度以上，好夾不滑手、不燙手，安全衛生，是醫療食用等級。啄雞食堂位在太保市祥和三路東段2之1號（美儷閣汽車旅館旁），電話（05)3625695，營業時間：每天上午10點半到晚間8點半。

嘉義縣治新開幕賣火雞肉飯的「啄雞食堂」，用每組價值逾2千元醫療食用等級鈦金筷子、湯匙當餐具，太保市民代表會副主席吳宏哲夫婦讚賞老闆巧思用心（右一、二 ）。記者魯永明／攝影
嘉義縣治新開幕賣火雞肉飯的「啄雞食堂」，用每組價值逾2千元醫療食用等級鈦金筷子、湯匙當餐具，太保市民代表會副主席吳宏哲夫婦讚賞老闆巧思用心（右一、二 ）。記者魯永明／攝影
嘉義縣治特區新開幕賣火雞肉飯的「啄雞食堂」，齒模師換跑道的老闆林群凱，用每組價值逾2千元醫療食用等級鈦金筷子、湯匙當餐具，讓客人有含金湯匙當皇家貴族尊榮感。記者魯永明／攝影
嘉義縣治特區新開幕賣火雞肉飯的「啄雞食堂」，齒模師換跑道的老闆林群凱，用每組價值逾2千元醫療食用等級鈦金筷子、湯匙當餐具，讓客人有含金湯匙當皇家貴族尊榮感。記者魯永明／攝影
嘉義縣治新開幕賣火雞肉飯的「啄雞食堂」，用每組價值逾2千元醫療食用等級鈦金筷子、湯匙當餐具，太保市民代表會副主席吳宏哲夫婦讚賞老闆巧思用心（右一、二 ）。記者魯永明／攝影
嘉義縣治新開幕賣火雞肉飯的「啄雞食堂」，用每組價值逾2千元醫療食用等級鈦金筷子、湯匙當餐具，太保市民代表會副主席吳宏哲夫婦讚賞老闆巧思用心（右一、二 ）。記者魯永明／攝影

雞肉飯 餐具

延伸閱讀

官民同心爭取建設 嘉縣環保局長：「第一次那麼感動」

惡臭不再！布袋鹽管溝淨化工程動土 預計明年五月完工

河南官場權鬥？ 濟源書記掌摑市府秘書長

影／和大公司將投資150億擴建嘉義廠 年產值預估破百億

相關新聞

台南新營轉運站今啟用 日逾400班次扮演公共運輸重任

斥資1億4千萬元的台南新營轉運站，今天由市長黃偉哲主持開幕儀式，成為大新營地區運輸門戶，配合防疫升級，新營轉運站已設有2...

適逢佛陀成道日 佛光山新營講堂煮臘八粥2萬碗結緣

今天是農曆12月8日，民間傳說為佛陀成道日，佛光山新營講堂今起連四天，共烹煮臘八粥2萬碗贈送給鄉親，希望與外界結緣。

嘉義市殯葬管理所首創咖啡廳 「療癒」治喪家屬的心

嘉義市殯葬管理所在羽化場家屬休息區內設計「療癒咖啡BAR」，今天啟用，讓治喪家屬在等候親人羽化時段，喝杯溫熱咖啡與家人互...

新春農特產伴手禮大推薦 逾百項「台南金好禮」搶市

農曆春節近，進入送禮高峰期，台南市政府農業局今辦理「2021新春農特產伴手禮推薦會」，邀集台南22家農漁會、18位青農及...

含金湯匙吃火雞肉飯！嘉義縣新開幕食堂用鈦金餐具吸睛

嘉義縣治特區縣府附近夜市旁，新開幕賣火雞肉飯的「啄雞食堂」，齒模師換跑道的老闆林群凱，用每組價值逾2千元醫療食用等級鈦金...

過年要出遠門旅遊免擔心 撥號110中警巡邏到你家

台中市政府警察局因應春假來臨，配合警政署「加強重要節日安全維護工作」，規劃市民和外僑舉家外出住居安全維護工作，民眾可透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。