含金湯匙吃火雞肉飯！嘉義縣新開幕食堂用鈦金餐具吸睛

嘉義縣治特區縣府附近夜市旁，新開幕賣火雞肉飯的「啄雞食堂」，齒模師換跑道的老闆林群凱，用每組價值逾2千元醫療食用等級鈦金筷子、湯匙當餐具，用餐金光閃閃，讓客人有含金湯匙當皇家貴族尊榮感，含金湯匙吃飯只要銅板價，開幕後生意強強滾。

嘉市民林群凱到縣府所在地太保市，開火雞肉飯店，取名「啄雞」取火雞英文ＴＵＲＫＥＹ諧音，過年將近，秉持「取之社會、用之社會」，26日起透過市公所免費送太保低收入戶共2千份火雞肉飯。

林群凱從小愛吃火雞肉飯，研製獨特醬汁、干貝醬，還有美味可口小菜，為讓客人享用平民美食有皇家貴尊榮感，砸錢買逾百套鈦金筷子湯匙，每套逾2千元，比整桌平價菜餚還貴，讓客人用餐驚豔。

「含金湯匙享用火雞肉飯，感覺真棒！」議員林緗亭說，搭配金光閃閃餐具的火雞肉飯，本以為不怎麼樣，吃完回味無窮，肉塊大，吃起來有嚼勁不乾柴，淋上濃郁油蔥醬汁，就是讚！最重要是含金湯匙吃飯，只要銅板價，真是幸福。

嘉縣文化基金會執行長陳力七說，吃飯被金光閃閃很特別，火雞肉片飯米飯煮的鬆軟，肉片不柴鮮嫩多汁，淋上專屬醬汁，外表看起來以為沒入味，吃起來香氣十足。