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過年要出遠門旅遊免擔心 撥號110中警巡邏到你家
台中市政府警察局因應春假來臨，配合警政署「加強重要節日安全維護工作」，規劃市民和外僑舉家外出住居安全維護工作，民眾可透過撥打110報案電話等方式，申請警察協助維護住居安全，警方將派員現地勘察、定時加強巡邏，為舉家外出遠遊的市民或出境返國的外僑守護家園。
「有警察，毋免驚」台中市警察局表示，市民和外僑在春節期間不論外出時間長短、外出距離遠近，只要覺得不放心住家安全，可以選擇撥打110報案電話、簡訊報案(0911-510915)、警察局110網路報案系統、意見信箱或親自到各分駐（派出）所，申請警察協助住居安全維護，警方會派員現地勘察，將住家納入巡邏線或在適當地點增設臨時巡邏箱，定時加強巡邏。
此外，去年春節期間，台中市警察局共接受市民537件、外僑21件申請維護住居安全，深獲好評。今年台中市警察局更擴大服務深度與範圍，製作英文、日文、泰國文、印尼文及越南文等5國語文宣導單，讓外國僑民在春節連假期間，也可安心返國度假。
台中市警察局呼籲，春節期間有需要舉家外出的市民和外僑，千萬別錯過這項暖心服務，趕快來申請。
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