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中毒黑面琵鷺獲救復原 嘉縣布袋魚塭野放重返大自然
嘉義縣政府農業處7日獲報有隻珍稀保育黑面琵鷺，身體虛弱無法飛行，獸醫診斷肉毒桿菌中毒，保育人員送特生中心救治照護，恢復狀況良好，農業處長許彰敏上午在布袋鎮新塭變電所旁嘉163縣道旁魚塭土堤，野放黑面琵鷺重返大自然。
農業處說，黃姓保育調查人員7日在布袋舊七區鹽田巡視調查，發現1隻軟腳無法飛行黑面琵鷺，立即將黑琵送特有生物研究保育中心救治，獸醫研判肉毒桿菌毒素中毒，施打抗毒素血清後，黑琵已可站立及食用活魚，評估後可以野放。
當許彰敏緩緩打開關在紙箱內的黑琵，黑琵走幾步，頭也不回，馬上展翅高飛，往大海方向飛去找同伴，保育人員全程觀察記錄，為黑琵重獲新生高興。
農業處指出，西南沿海是黑琵度冬最重要的棲地，109年全球黑琵度冬族群數共4864隻，全球超過半數2785隻在台過冬，佔全球度冬族群總數57.4%，布袋鎮是黑琵重要棲息地。
布袋鹽田提供安全棲息環境及足夠食物來源，度冬族群明顯增加，106年1月13日記錄到513隻，107年1月19日記錄到559隻，108年1月25日記錄到488隻，109年1月26日記錄到550隻，呼籲民眾發現鳥類異常傷亡，請立即聯繫電話（05）3620123轉8803。
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