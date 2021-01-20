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鐵漢柔情 方仰寧將祝賀蘭花盆栽義賣捐家扶獲響應

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南市和順工業區廠商協進會理事長陳文祥以10萬元認購所有蘭花盆栽。記者謝進盛／翻攝
南市和順工業區廠商協進會理事長陳文祥以10萬元認購所有蘭花盆栽。記者謝進盛／翻攝

台南市政府警察局上周辦理新卸任局長交接，會場擺滿蘭花盆栽祝賀， 新任警察局長方仰寧靈機一動，決定全部義賣，捐給北台南家扶中心當助學金，展現鐵漢柔情一面，並已由南市和順工業區廠商協進會理事長陳文祥以10萬元認購促成這樁美事。

市警局說，今年受疫情影響，各項募款活動受到不小衝擊，於是主動聯繫北台南家扶中心，舉辦蘭花義賣活動，感謝公部門和企業合作，寒冬送暖，將愛心最大化。

方仰寧局長表示，警察角色，除是強力執法鐵漢，尚須具備關懷社會的柔情，感謝陳文祥理事長共襄盛舉，回饋鄉里，市警局也預計加強與社福團體合作，辦理各類宣導活動，落實法治教育及交通安全觀念，共同攜手守護下一代。

響應這次善行的陳文祥說，希望透過本次市警局蘭花盆栽義賣活動，讓愛心接力傳承，使社會資源充分運用，幫助弱勢孩童在求學路上能穩定邁進，無後顧之憂。

台南市政府警察局長方仰寧將祝賀上任蘭花盆栽全數義賣捐給北台南家扶中心。記者謝進盛／翻攝
台南市政府警察局長方仰寧將祝賀上任蘭花盆栽全數義賣捐給北台南家扶中心。記者謝進盛／翻攝
台南市政府警察局長方仰寧上任，將祝賀蘭花盆栽擺滿走廊，全數義賣捐給北台南家扶中心。記者謝進盛／翻攝
台南市政府警察局長方仰寧上任，將祝賀蘭花盆栽擺滿走廊，全數義賣捐給北台南家扶中心。記者謝進盛／翻攝

警察 義賣 盆栽

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