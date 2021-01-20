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鐵漢柔情 方仰寧將祝賀蘭花盆栽義賣捐家扶獲響應
台南市政府警察局上周辦理新卸任局長交接，會場擺滿蘭花盆栽祝賀， 新任警察局長方仰寧靈機一動，決定全部義賣，捐給北台南家扶中心當助學金，展現鐵漢柔情一面，並已由南市和順工業區廠商協進會理事長陳文祥以10萬元認購促成這樁美事。
市警局說，今年受疫情影響，各項募款活動受到不小衝擊，於是主動聯繫北台南家扶中心，舉辦蘭花義賣活動，感謝公部門和企業合作，寒冬送暖，將愛心最大化。
方仰寧局長表示，警察角色，除是強力執法鐵漢，尚須具備關懷社會的柔情，感謝陳文祥理事長共襄盛舉，回饋鄉里，市警局也預計加強與社福團體合作，辦理各類宣導活動，落實法治教育及交通安全觀念，共同攜手守護下一代。
響應這次善行的陳文祥說，希望透過本次市警局蘭花盆栽義賣活動，讓愛心接力傳承，使社會資源充分運用，幫助弱勢孩童在求學路上能穩定邁進，無後顧之憂。
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