全國「文盲」銳減！嘉義市不識字率也逐年降低

嘉義市府每年自修學力鑑定考試制度，全部免報名費，鼓勵失學國民自學進修。圖／嘉市府提供

內政部統計，嘉義市不識字律逐年降低，但仍有民眾自幼失學，市府為鼓勵失學民眾自學進修，辦自修學力鑑定考試，讓民眾取得國小、國中畢業程度學力，市府指出，歷年來報名人數約不到10人，但許多人年紀沒想像中的大，約5、60歲左右，但當年就因家境不好失學，長大後有穩定工作，仍期待能國小畢業，繼續往上進修。

內政部戶政司統計，民國106年全國不識字率1.48%，嘉義市1.21%、民國107年全國不識字率1.13%，嘉義市1.12%、民國108年全國不識字率1.04%，嘉義市1.04%。

市府教育處表示，不識字率逐年降低 ，原因在於市府推出很多成人教育班、新住民識字班等，且共有5間國小承辦，嘉義市幅員雖小，但取得成人教育很便利，也進而提升年長民眾的識字程度。

不過嘉義市仍有民眾童年家境不好失學，市長黃敏惠表示，嘉義市府每年自修學力鑑定考試制度，全部免報名費，鼓勵失學國民自學進修，透過自我實踐以提升社會競爭力，也更利於工作與升學需要，只要全部考試科目均及格者，將由市府發給國中或國小畢業程度同等學力鑑定考試通過證書。

市府教育處說，去年有4人報考，民國108年有10人，107年則有2人，雖然人數不多，但許多工作至少要有國中畢業，甚至很多人事業有成後，也希望精進自我，繼續升學，因此每年都會開辦。

教育處長林立生表示，年滿14歲國民可參加國小畢業程度鑑定考試，年滿17歲國民可參加國中畢業程度鑑定考試。報名時間自1月22日起至1月25日止，報名地點在玉山國中，電話（05）2357980轉338。相關訊息請至教育處網站https://edu.chiayi.gov.tw/下載考試簡章。