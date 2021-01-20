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嘉義市有事青年營太夯 330人報名只錄取116人
嘉義市府首次舉辦的「有事青年營」今天起一連3天於市府舉行，此次以「城市出題，青年解題」的模式，招募17到25歲設籍、就學、生活於雲嘉嘉南縣市，熱衷參與社會創新、社會實踐公共事務，對解決社會問題及有熱誠的青年共同參與，開放報名短短3周便湧入330人，最終共116人錄取，競爭激烈。
市長黃敏惠今天主持有事青年營今辦始業式，三天的戰鬥營在事前與各相關局處、社區、民間單位密切討論，並蒐整城市待解決的問題，形成「城市出題，青年解題」的模式。
主題分為健康環境、社會關懷、教育與文化、地方創生與活化四大面向，其中包含體健設施推廣、性教育宣導、悲傷情緒緩解、小學生健康減重、社會適應與自立等子議題，學員完訓的獎勵則有優先爭取行動支持金及玉山挑戰賽的資格。
「讓青年有事，嘉義就有好事！」黃敏惠說，三天的課程，市府將扮演陪伴者的角色，安排業界最棒的講師與業師共同輔導陪伴每位學員，提供滿滿的資源與支援，凝聚更多年輕人在地的活力及生命力，透過創意打造不同的嘉義市。
智慧科技處長郭軒志表示，期待學員共同為城市問題尋找最可行的解決方法，也發現女性熱衷公共議題，此次報名是男性的兩倍，其中116位學員來自28所學校，橫跨高中、大學、碩士及社會青年的跨域體驗，為學員提供最好的對話平台。這是首檔實戰型的營隊，希望青年可以發揮正向的影響力及改變這個世界，這也是辦這個營隊的初衷。
郭軒志說，嘉義市府從去年首屆勇契學開始，一路到有事青年節、青年行動競賽以及第二屆勇契學，安排許多緊扣設計思考及服務利他主軸的課程，希望年輕人學習「以人為本」，貼近使用者情境，符合需求，培養創新及解決問題能力，並能夠發揮影響力，給予社會正面能量。
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