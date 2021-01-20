防疫過年宅配伴手禮 嘉義優鮮年節農產好物行銷推薦

迎接牛年，嘉義縣政府上午在招商空間舉辦「春聯暨年節好物發表會」，縣長翁章梁帶農業處長許彰敏、縣農會總幹事黃貞瑜及鄉鎮市農會總幹事，行銷50多項優質農漁產伴手禮，邀書法名家蕭世瓊及弟子林美蘭，現場揮毫春聯：「農工大縣、牛轉豐年」，「嘉義優鮮既優且鮮」。

疫情延燒，民眾減少外出消費，為讓消費者在家也可網購新鮮直送優質嘉義農特產品，縣府整理優質業者年節好物，民眾只須動手指、打電話就能下單年貨好禮，提供消費者安心選購優質安全國產農產品。

縣府整理27家共50多種商品在DM上，相關商品陸續增加，實體DM放置國道中山高西螺及國三東山休息區嘉義優鮮專區，供民眾索取，另相關電子DM放置縣府官網、農業處粉絲團，供民眾下載，隨時更新資訊。

目前品項包括小果番茄、有機米、紫蘆筍、阿里山茶、茂谷柑、蜂蜜、白蝦、鱸魚精、烏魚子、牛肉乾、肉鬆、鵪鶉蛋及其他精緻年節好物等，歡迎消費者透過電話或型錄連結選購，部分商品也可在東森電商平台或三地集團南仁湖公司經營國道服務區嘉義優鮮專區直接購買。

縣府邀布袋出身書法名家蕭世瓊及弟子林美蘭現場揮毫，寫春聯「農工大縣、牛轉豐年」，嘉義優鮮既優且鮮」，討好彩頭，縣府印製22萬3千張春聯，近日將透過鄉鎮市公所發送家戶，民眾也可到高鐵嘉義站旅遊服務中心，或上班時間到縣府服務台免費索取。