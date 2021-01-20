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雲林空氣品質不佳 環保局：敏感族群做好防護
雲林斗六今天上午天空灰濛濛，根據斗六空氣品質測站顯示，上午10點左右空氣品質指標（AQI）指數達133、亮橘色提醒，對敏感族群不健康等級，縣環保局提醒民眾，儘量避免從事室外活動，必要外出時應配戴口罩。
雲林縣今天艷陽高照，但空氣品質不佳，斗六AQI值133、虎尾113呈現橘色提醒；據空氣品質監測網資料指出，今、明兩天環境風場為偏東風，由於西半部位在背風側，因此擴散條件不佳，且受風速弱影響，汙染物易累積。
而22日受南方雲系北移影響，清晨至上午西半部風速弱，擴散條件仍不佳、易累積汙染物，午後台灣周圍水氣量增加，各地降雨機率提升，空氣品質可望好轉。
環保局提醒，患有呼吸道疾病或哮喘民眾、老人或兒童等抵抗力較弱族群，在空氣品質較差期間應特別注意防範，避免外出及劇烈戶外活動；如必要外出應配戴口罩，並請隨時注意空氣品質網站數據、簡訊通知或跑馬燈資訊，做好自我防護。
縣內空氣品質達橘色提醒等級，環保局啟動工廠減排或自主管理措施通報、加強執行道路洗掃街頻率及露天燃燒熱點巡查，並橫向通知縣衛生局轉知20家衛生所及13家護理機構、教育處通知高等中學以下學校共372校及建設處配合應變。
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