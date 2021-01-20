台南梅嶺超美梅園！背後是梅農夫妻用心整理免費參觀
台南市楠西區梅嶺是南台灣最大的賞梅區，在伍龍步道上方有一處梅園，每年吸引相當多的遊客賞花，能夠有這麼漂亮的景致都是靠著梅農林正弘、林靜淑夫妻用心整理，今年他們特別安排幾場梅樹下賞花饗宴，希望能夠營造光不同的旅遊方式，打造梅嶺的六級觀光產業。
林中正弘是梅農二代，他的梅園因為在中海拔屬於比較早開花的園區，加上位子剛好可以遠眺曾文水庫的風光，所以每年這個地方都是最早吸引遊客來賞花的園區。他和許多年輕二代的梅農二代交情很好，會協助提供梅花的資訊情報給遊客，到他的梅園是免費參觀，當地的導覽業者也會帶著遊客來賞花，不只梅園也漂亮人也很佛心，所以被稱為「最美的梅園」。
很多遊客不知道為什麼這個地方的梅園會特別漂亮，主要是他的園區幾乎單純都是梅樹，沒有參雜其他的樹種，背後是有林正弘夫妻他們兩個默默的在整理，像到了梅花季之前他們，就會在園區除草、整理步道又會把樹上的枯枝剪掉，營造良好的賞花環境。
今年林靜淑還安排了梅樹下的饗宴，邀請外地的朋友、青農團體以及知名的社團，有時是一人一菜或是請餐廳業者把梅嶺知名的梅子雞等好吃的料理，送到梅園來，在梅樹下吃飯伴著撲鼻而來的梅花香，別有一番的景緻。
林靜淑說，今年的梅花花況不錯，但是花期比較慢，她園區的胭脂梅現在大概都是含苞待放，預計到這個禮拜五開始到禮拜天的時間會盛開到八成左右會最美。
林靜淑今年在梅園辦賞花宴，餐廳業者覺得為什麼要這麼麻煩？但她覺得如果只靠梅子的產值太低，自己和先生也算是資深青農，希望能夠嘗試不同觀光模式，帶動梅嶺的六級產業。
農委會主委陳吉仲日前允諾協助推動「梅嶺果樹專區」，林靜淑希望通過以後，政府能夠協助獎助梅農營造梅園，像是補償梅子收入的損失，同心協力營造一個更好的賞花環境，但也希望遊客能夠發揮公德心，在賞梅的同時能夠愛護這些梅花，不要隨意的折枝，因為一朵花就是一顆梅子的收成。
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