快訊

部桃院內群聚再升溫？ 陳時中14：00親上火線說明

不逆風 柯文哲宣布台北燈節延後 年貨大街取消實體活動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南梅嶺超美梅園！背後是梅農夫妻用心整理免費參觀

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市梅嶺梅農林靜淑（前）和先生林正弘整理自家的梅園讓遊客免費賞花。記者吳淑玲／攝影
台南市梅嶺梅農林靜淑（前）和先生林正弘整理自家的梅園讓遊客免費賞花。記者吳淑玲／攝影

台南市楠西區梅嶺是南台灣最大的賞梅區，在伍龍步道上方有一處梅園，每年吸引相當多的遊客賞花，能夠有這麼漂亮的景致都是靠著梅農林正弘、林靜淑夫妻用心整理，今年他們特別安排幾場梅樹下賞花饗宴，希望能夠營造光不同的旅遊方式，打造梅嶺的六級觀光產業。

林中正弘是梅農二代，他的梅園因為在中海拔屬於比較早開花的園區，加上位子剛好可以遠眺曾文水庫的風光，所以每年這個地方都是最早吸引遊客來賞花的園區。他和許多年輕二代的梅農二代交情很好，會協助提供梅花的資訊情報給遊客，到他的梅園是免費參觀，當地的導覽業者也會帶著遊客來賞花，不只梅園也漂亮人也很佛心，所以被稱為「最美的梅園」。

很多遊客不知道為什麼這個地方的梅園會特別漂亮，主要是他的園區幾乎單純都是梅樹，沒有參雜其他的樹種，背後是有林正弘夫妻他們兩個默默的在整理，像到了梅花季之前他們，就會在園區除草、整理步道又會把樹上的枯枝剪掉，營造良好的賞花環境。

今年林靜淑還安排了梅樹下的饗宴，邀請外地的朋友、青農團體以及知名的社團，有時是一人一菜或是請餐廳業者把梅嶺知名的梅子雞等好吃的料理，送到梅園來，在梅樹下吃飯伴著撲鼻而來的梅花香，別有一番的景緻。

林靜淑說，今年的梅花花況不錯，但是花期比較慢，她園區的胭脂梅現在大概都是含苞待放，預計到這個禮拜五開始到禮拜天的時間會盛開到八成左右會最美。

林靜淑今年在梅園辦賞花宴，餐廳業者覺得為什麼要這麼麻煩？但她覺得如果只靠梅子的產值太低，自己和先生也算是資深青農，希望能夠嘗試不同觀光模式，帶動梅嶺的六級產業。

農委會主委陳吉仲日前允諾協助推動「梅嶺果樹專區」，林靜淑希望通過以後，政府能夠協助獎助梅農營造梅園，像是補償梅子收入的損失，同心協力營造一個更好的賞花環境，但也希望遊客能夠發揮公德心，在賞梅的同時能夠愛護這些梅花，不要隨意的折枝，因為一朵花就是一顆梅子的收成。　

台南市梅嶺梅農林正弘隨時巡視整理梅園枯枝，讓遊客有好的賞花視野。記者吳淑玲／攝影
台南市梅嶺梅農林正弘隨時巡視整理梅園枯枝，讓遊客有好的賞花視野。記者吳淑玲／攝影
台南市梅嶺梅農林靜淑（右二）整理自家的梅園讓遊客免費賞花，遇到遊客也會熱心的導覽解說。　記者吳淑玲／攝影
台南市梅嶺梅農林靜淑（右二）整理自家的梅園讓遊客免費賞花，遇到遊客也會熱心的導覽解說。　記者吳淑玲／攝影
台南市梅嶺梅農林靜淑整理梅園讓遊客免費賞花。記者吳淑玲／攝影
台南市梅嶺梅農林靜淑整理梅園讓遊客免費賞花。記者吳淑玲／攝影
台南市梅嶺梅農林靜淑開放自家的梅園讓遊客免費賞花。記者吳淑玲／攝影
台南市梅嶺梅農林靜淑開放自家的梅園讓遊客免費賞花。記者吳淑玲／攝影

賞花 梅花 青農

延伸閱讀

北部就能賞梅！石門水庫「梅花雪秘境」滿開炸裂　免爬山沐浴仙氣美景

苗栗／獅潭賞梅秘境 蓮臺山妙音淨苑梅花怒放中

最佳觀賞期！寒流助攻低溫加持　梅花炸裂南投國姓九份二山

台灣7處「山城雪」免費拍！2021賞梅秘境　新社梅花隧道、南投山景白茫茫

相關新聞

台南梅嶺超美梅園！背後是梅農夫妻用心整理免費參觀

台南市楠西區梅嶺是南台灣最大的賞梅區，在伍龍步道上方有一處梅園，每年吸引相當多的遊客賞花，能夠有這麼漂亮的景致都是靠著梅...

滯洪池光電板鷺鷥科鳥拉滿鳥屎 鳥友：搶鳥棲地鳥反擊

嘉義縣政府招商布袋鎮新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統，前年冬季廠商施工，水面布滿光電板，未避開候鳥抵台敏感期，鳥友發...

台南市安定清潔隊員整理廢棄家具 一腳踢出近20件金飾

台南市環保局安定區清潔隊員王大福，今天下午整理近日清運回來的廢家具，竟在一個報廢的鐵櫃內發現近20件金飾，吃驚之餘他毫不...

阿里山茶飄香法國為台灣爭光 世界茶葉賽包辦金銀銅

嘉義縣竹崎鄉石棹阿里山高山茶區、茶二代茶藝師洪崇倫，4年前獲大陸廈門第23屆職工技術比賽暨海峽兩岸茶藝師競賽冠軍，去年與...

官民同心爭取建設 嘉縣環保局長：「第一次那麼感動」

嘉義縣布袋鎮鹽管溝上游常有食品加工業者排放廢水，惡臭頻傳，經在地居民多年抗爭，「鹽管溝排水水質淨化工程」今天上午11時正...

為弱勢修屋 賴清德與藍綠首長同框

副總統賴清德昨天到嘉義市政府，分享台南各職業工會為弱勢修屋經驗，嘉義市長黃敏惠、台南市長黃偉哲等人都到場參加，形成少見副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。