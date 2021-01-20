滯洪池光電板鷺鷥科鳥拉滿鳥屎 鳥友：搶鳥棲地鳥反擊

嘉義縣政府招商布袋鎮新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統，前年冬季廠商施工，水面布滿光電板，未避開候鳥抵台敏感期，鳥友發現候鳥不見，縣府停工，去年工程完工發電，滯洪池變光電板世界，鳥友及保育團體發現候鳥減少，光電板被上萬隻鷺鷥科鳥占據，拉滿滿鳥屎，鳥友批搶鳥棲地，造成生態、候鳥、光電業三輸。

嘉縣野鳥學會理事長陳建樺敬告公部門及開發單位，不要與野生動物搶奪棲地，「我絕不反對綠能，好好評估放對地方！」否則牠們會反擊的。

布袋保育人士指出，新塭滯洪池浮台型光電板上有滿滿鳥屎，遠看非常驚人，原來是大白鷺、小白鷺、夜鷺、蒼鷺等鷺鷥科，停棲光電板上休息、嬉戲，或站立浮台邊際覓食小魚，雖光電板看起來對鷺鷥科鳥種影響不太大，但滯洪池也是鳳頭潛鴨群重要棲地，壓縮喜愛深水域和開闊水域覓食的鳥種棲地，如此大量鳥糞，覆蓋光電板會造成發電效率變差，光電業要花費大量人力時間及水源清洗。

生態觀察家暨攝影師蘇家弘發現滯洪池造成南側冬候鳥不見，北側剩部分候鳥棲息，數量多的紅頭及鳳頭潛鴨也減少，候鳥棲息地被光電板占據，不是原來沙洲，「難道以後人類住的地方被破壞，我們跟水鳥一樣下場嗎？這是冬候鳥與太陽能板共生場面，也是台灣奇蹟對待冬候鳥嗎？」