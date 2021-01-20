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鬥魂父與子：日本「小學生大相撲」的修行之路

滯洪池光電板鷺鷥科鳥拉滿鳥屎 鳥友：搶鳥棲地鳥反擊

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府招商布袋鎮新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統完工發電，滯洪池變光電板世界，鳥友及保育團體發現候鳥減少，光電板被上萬隻鷺鷥科鳥占據，拉滿滿鳥屎。記者魯永明／翻攝
嘉義縣政府招商布袋鎮新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統完工發電，滯洪池變光電板世界，鳥友及保育團體發現候鳥減少，光電板被上萬隻鷺鷥科鳥占據，拉滿滿鳥屎。記者魯永明／翻攝

嘉義縣政府招商布袋鎮新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統，前年冬季廠商施工，水面布滿光電板，未避開候鳥抵台敏感期，鳥友發現候鳥不見，縣府停工，去年工程完工發電，滯洪池變光電板世界，鳥友及保育團體發現候鳥減少，光電板被上萬隻鷺鷥科鳥占據，拉滿滿鳥屎，鳥友批搶鳥棲地，造成生態、候鳥、光電業三輸。

嘉縣野鳥學會理事長陳建樺敬告公部門及開發單位，不要與野生動物搶奪棲地，「我絕不反對綠能，好好評估放對地方！」否則牠們會反擊的。

布袋保育人士指出，新塭滯洪池浮台型光電板上有滿滿鳥屎，遠看非常驚人，原來是大白鷺、小白鷺、夜鷺、蒼鷺等鷺鷥科，停棲光電板上休息、嬉戲，或站立浮台邊際覓食小魚，雖光電板看起來對鷺鷥科鳥種影響不太大，但滯洪池也是鳳頭潛鴨群重要棲地，壓縮喜愛深水域和開闊水域覓食的鳥種棲地，如此大量鳥糞，覆蓋光電板會造成發電效率變差，光電業要花費大量人力時間及水源清洗。

生態觀察家暨攝影師蘇家弘發現滯洪池造成南側冬候鳥不見，北側剩部分候鳥棲息，數量多的紅頭及鳳頭潛鴨也減少，候鳥棲息地被光電板占據，不是原來沙洲，「難道以後人類住的地方被破壞，我們跟水鳥一樣下場嗎？這是冬候鳥與太陽能板共生場面，也是台灣奇蹟對待冬候鳥嗎？」

縣府水利處說，滯洪池光電板縣府招商收租金，會提醒廠商注意生態，當初施工委託學術機構調查生態保育，南側夏候鳥燕科鳥類多，預留滑水道，讓鳥棲息覓食；北側規畫沙洲濕地，讓鴨科棲息，光電板與鳥類生態共存，設候鳥解說牌；畜產保育科派人調查，未發現當地有珍稀保育候鳥，未發現施工違反野保法，會持續調查追蹤。

嘉義縣政府招商布袋鎮新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統完工發電，滯洪池變光電板世界，鳥友及保育團體發現候鳥減少，光電板被上萬隻鷺鷥科鳥占據，拉滿滿鳥屎。記者魯永明／翻攝
嘉義縣政府招商布袋鎮新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統完工發電，滯洪池變光電板世界，鳥友及保育團體發現候鳥減少，光電板被上萬隻鷺鷥科鳥占據，拉滿滿鳥屎。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣政府招商布袋鎮新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統完工發電，滯洪池變光電板世界，鳥友及保育團體發現候鳥減少，光電板被上萬隻鷺鷥科鳥占據，拉滿滿鳥屎。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣政府招商布袋鎮新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統完工發電，滯洪池變光電板世界，鳥友及保育團體發現候鳥減少，光電板被上萬隻鷺鷥科鳥占據，拉滿滿鳥屎。記者魯永明／翻攝
嘉義縣政府招商布袋鎮新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統完工發電，滯洪池變光電板世界，鳥友及保育團體發現候鳥減少，光電板被上萬隻鷺鷥科鳥占據，拉滿滿鳥屎。記者魯永明／翻攝

滯洪池 濕地

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