阿里山茶飄香法國為台灣爭光 世界茶葉賽包辦金銀銅

嘉義縣竹崎鄉石棹阿里山高山茶區、茶二代茶藝師洪崇倫，4年前獲大陸廈門第23屆職工技術比賽暨海峽兩岸茶藝師競賽冠軍，去年與父親洪火盛父子檔，以阿里山紅茶、烏龍茶參加法國AVPA第3屆世界茶葉大賽，紅茶包辦金、銀獎，烏龍茶獲銅牌，為台灣爭光，縣府秘書許智凱及農業處長許彰敏昨天上山貼紅紙慶賀。

洪崇倫與父親承接祖父從清朝開創茶園，1988年創「廣成茶葉」，首次寄茶樣參加法國世界茶葉比賽，以自創品牌「品安紅茶」及「日燿烏龍茶」，獲評審青睞，包辦紅茶金、銀獎及烏龍茶銅獎。

法國農產品加值協會（AVPA）2005年成立，為址設法國非政府組織，由農產品業者及味覺專家組成，在全球約有700名會員。目前設美食水、植物油、咖啡及茶業等四個國際比賽項目，廣邀全球各地業者參與，由各領域法籍專家擔任評審，依分類標準設置不同獎項。

去年11月16日第3屆世界茶葉大賽在巴黎舉行，比賽容分「單一品種茶葉」及「香草茶」2大項，依口感及特性進行分組競賽，每組均設金獎、銀獎、銅獎及特別獎，有台灣、日本、中國、哥倫比亞、法國、義大利、紐西蘭、印度等逾百名選手，碰上全球新冠肺炎，網站公布獲獎者，寄獎牌。

「包辦金銀銅大獎，意外驚喜」，洪崇倫首次參加世界茶葉大賽獲獎，他說，針對法國等歐洲人對茶偏好，特別挑甜水、發酵特性的阿里山紅茶參賽。