官民同心爭取建設 嘉縣環保局長：「第一次那麼感動」

嘉義縣布袋鎮鹽管溝上游常有食品加工業者排放廢水，惡臭頻傳，經在地居民多年抗爭，「鹽管溝排水水質淨化工程」今天上午11時正式動工，每天粗估可處理460 噸廢水，縣府環保局長張根穆說，政府民間上下合作，這是他從事環保十餘載，最感動的一次。

「中央官員只有親自下鄉才會了解問題的嚴重性」張根穆說，環保署慣例優先補助排流量大河川，如八掌溪等，張根穆說，鹽管溝排流量僅460萬噸，補助效益不大，但此次立委蔡易餘邀請環保署南下視察，解決上下游對立，排除地方積累已久的沉痾，「不能再依排水量補助，應視實際狀況決定」。

汙水處理廠多屬嫌惡設施，一般民眾都不太歡迎，但張根穆表示說明會上，民眾反應熱烈，甚至有里民直接反應「縣政府不會騙人吧?」，顯見民眾對政策的期盼。

張根穆說，這項工程從地方到縣政府到中央環保署共同爭取來的，他從事環保工作十餘載，接觸過的工程無數，這是他「頭一次那麼感動」，環保工程往往是地方嫌惡設施，但這次地方團結一心，由上到下攜手合作，讓他感覺辛苦都有代價。

張根穆表示，雲林縣也有類似酸菜專區，用蒸氣動力工法將鹽份蒸發，減少臭味，但所需成本太高，嘉義縣無法跟進，目前環保局下一個目標將是新港奉天宮前的六腳大排，每年吸引萬千香客前往，如何改善水質，他賣了個關子，只待時間揭曉答案。