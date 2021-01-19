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台南市安定清潔隊員整理廢棄家具 一腳踢出近20件金飾

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市安定清潔隊員王大福整理廢棄家具，一腳踢出近20件金飾。記者周宗禎/翻攝
台南市安定清潔隊員王大福整理廢棄家具，一腳踢出近20件金飾。記者周宗禎/翻攝

台南市環保局安定區清潔隊員王大福，今天下午整理近日清運回來的廢家具，竟在一個報廢的鐵櫃內發現近20件金飾，吃驚之餘他毫不猶豫的向主管報告，也在第一時間報警。王大福說，「不屬於自己的物品，千萬不要貪心，我撿到1千元都會報警，發現的金飾雖多，但也不會動心」。

年關近家戶經常大掃除，清潔隊收運廢家具的數量大，藏有金飾的鐵櫃何時運回來的，安定區清潔隊上下都沒有印象。安定區隊隊長張頤賓表示，所幸鐵櫃裡有一張門牌，還有一些舊的證件，已經將這些找尋失主的線索交給警方，應該很快就能物歸原主了。

王大福說，這幾天載回來廢家具量暴增，都放在暫置區，得趕快整理。下午去整理時，鐵櫃已經被「山貓」夾得有點扁，用腳踢一下，想讓鐵櫃與其他物品靠得緊一些。沒想到，一踢，聽到櫃子裡有物品晃動的聲響，好奇打開一看，掉出好多個金飾盒。

王大福說，現在人實在是太粗心，清家具前怎麼不再檢查一下，看起來很像是結婚的金飾，如果沒有發現，這些大概從此不見天日了吧。

環保局長謝世傑表示，近年來環保局清潔隊員在工作上不乏拾金不昧情事，大家的操守令人欣慰，將對拾金不昧的同仁敘獎，也期勉清潔隊員繼續做好為民服務工作，提供優質服務。

台南市安定清潔隊員王大福整理廢棄家具，一腳踢出近20件金飾。記者周宗禎/翻攝
台南市安定清潔隊員王大福整理廢棄家具，一腳踢出近20件金飾。記者周宗禎/翻攝
台南市安定清潔隊員王大福整理廢棄家具，一腳踢出近20件金飾。記者周宗禎/翻攝
台南市安定清潔隊員王大福整理廢棄家具，一腳踢出近20件金飾。記者周宗禎/翻攝
台南市安定清潔隊員王大福整理廢棄家具，一腳踢出近20件金飾。記者周宗禎/翻攝
台南市安定清潔隊員王大福整理廢棄家具，一腳踢出近20件金飾。記者周宗禎/翻攝
台南市安定清潔隊員王大福整理廢棄家具，一腳踢出近20件金飾。記者周宗禎/翻攝
台南市安定清潔隊員王大福整理廢棄家具，一腳踢出近20件金飾。記者周宗禎/翻攝

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