快訊

染疫女護理師夫婿是輔導老師 北部收容所緊急改線上會客

路跑／渣打台北馬因疫情取消 主辦單位：未來賽道再會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／火神護祐點燈 台南消防古蹟亮麗耀眼

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市消防局第七大隊今晚與祀典武廟，在中正消防分隊合辦消防燈籠點燈，亮麗奪目。圖／台南市消防局提供
台南市消防局第七大隊今晚與祀典武廟，在中正消防分隊合辦消防燈籠點燈，亮麗奪目。圖／台南市消防局提供

「媽媽妳看，消防古蹟點燈，好漂亮！」 台南市消防局第七大隊今晚與祀典武廟，在中正消防分隊合辦「火神護祐、平安祈福」消防燈籠點燈儀式，小朋友和媽媽開心看燈。市長黃偉哲代表點燈後，寫下祈福卡懸掛於主燈下，祈求平安，市民安居樂業幸福生活。

祀典武廟人員說，火德星君即民間俗稱的火神爺，又稱火天金剛，掌管天下一切與火相關事務，祭祀火德星君可以庇佑居家安全，免於祝融回祿之災，對於消防人員來說更是守護神，每年都會虔誠祭拜，保佑市民朋友的財產安全。

繪製的燈籠近1000顆，由台南市學校師生以古蹟廟宇防火圖案、消防救災救護、車輛裝備器材圖案為主題繪製，展示於消防局中正分隊。

黃偉哲表示，感謝祀典武廟及消防局長李明峯率領的團隊用心的辦理活動，讓活動更為圓滿，藉由點燈儀式、為市民朋友、為消防人員、為防疫工作祈福，祈求境內國泰民安、風調雨順、市民、消防人員、疫情大家都平安。

黃偉哲 古蹟

延伸閱讀

元宵鹽水蜂炮如期辦？黃偉哲：疫情更嚴峻時不排除取消

黑面琵鷺今年觀測再破紀錄 中午野放3隻傷鳥

影／桃園醫院群聚感染 台南開第一槍：夜市用餐設隔板

賴清德與藍綠首長同框 不分黨派為了一件事

相關新聞

影／火神護祐點燈 台南消防古蹟亮麗耀眼

「媽媽妳看，消防古蹟點燈，好漂亮！」 台南市消防局第七大隊今晚與祀典武廟，在中正消防分隊合辦「火神護祐、平安祈福」消防燈...

雲林消防局長：消防員福利愈來愈好 「勤二休一加四」

雲林縣消防人員勤休制度以往每月平均僅能休13天假、工時長達408小時。為體恤基層勤務繁重，縣長張麗善2018年上任後推動...

惡臭不再！布袋鹽管溝淨化工程動土 預計明年五月完工

嘉義縣布袋鎮鹽管溝上游常有食品加工業者排放廢水，流經管線，導致惡臭，經在地居民多年抗爭，環保署補助，總金額約8千8百萬的...

台南市議員林志展自費近20萬 為8小校學生買書

台南市議員林志展自掏腰包花了近20萬元贊助善糖國小等8所小學添購新書，今天舉行捐贈儀式，教育局長鄭新輝到場見證：林志展希...

影／ 嘉縣萬人22.5次火災率全台最高 翁章梁：會檢討

今天是消防節，據統計，台灣地區每萬人火災發生次數以嘉義縣22.55次最高，縣長翁章梁今天上午首訪時除勉勵打火弟兄，強調將...

看到這制服的人出現便知新年到 雲林特有的過年喜氣

讓雲林縣六輕周邊7鄉鎮的低收入戶能過個快樂好年，「台塑企業暨慶寶勤勞基金會」今天起發放1320戶低收入戶每戶3000元禮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。