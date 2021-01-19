影／火神護祐點燈 台南消防古蹟亮麗耀眼

「媽媽妳看，消防古蹟點燈，好漂亮！」 台南市消防局第七大隊今晚與祀典武廟，在中正消防分隊合辦「火神護祐、平安祈福」消防燈籠點燈儀式，小朋友和媽媽開心看燈。市長黃偉哲代表點燈後，寫下祈福卡懸掛於主燈下，祈求平安，市民安居樂業幸福生活。

祀典武廟人員說，火德星君即民間俗稱的火神爺，又稱火天金剛，掌管天下一切與火相關事務，祭祀火德星君可以庇佑居家安全，免於祝融回祿之災，對於消防人員來說更是守護神，每年都會虔誠祭拜，保佑市民朋友的財產安全。

繪製的燈籠近1000顆，由台南市學校師生以古蹟廟宇防火圖案、消防救災救護、車輛裝備器材圖案為主題繪製，展示於消防局中正分隊。

黃偉哲表示，感謝祀典武廟及消防局長李明峯率領的團隊用心的辦理活動，讓活動更為圓滿，藉由點燈儀式、為市民朋友、為消防人員、為防疫工作祈福，祈求境內國泰民安、風調雨順、市民、消防人員、疫情大家都平安。