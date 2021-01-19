阻絕社區傳染 台南備妥第二級警戒作為

本土案例已9例，台南市長黃偉哲今天說，「人流」是這波防疫作戰主要對象，已擬妥阻絕社區傳染二級警戒作為計畫，包括落實稽查夜市、大賣場攤區是否配戴口罩、一律禁止試吃。

黃偉哲下午主持台南市31次新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）一級指揮中心會議。外界關切鹽水蜂炮是否如期舉辦，黃偉哲認為還有40天時間，會採機動調整，他表示，也有民眾認為民俗上蜂炮能驅除疫病，去年鹽水蜂炮也沒停辦，所以如何再把防疫工作跟民間重要去除疫病習俗兼容並蓄是最高目標。

黃偉哲說，如果到時疫情往下走，當然可以順利舉辦；但如果疫情更趨嚴峻，甚至爆發多起社區案例，感染源不明的話，不排取消舉辦。

媒體問到「若疫情更嚴峻，是否建請中央春節返鄉過年時做管制」，黃偉哲認為，去年中央的確有做斷然措施，也就是這個斷然措施救了大家。他舉日本、韓國為例，就是斷然措施採取的太晚，導致已感染民眾入境，造成大規模感染，到現在還一發不可收拾。

因此，他尊重中央決定，也相信現在中央比去年更有疫情危機意識，也建議中央「該斷則斷、不斷必亂」，必要時視疫情嚴峻程度，該管制就管制。

另外，針對近期幾起本土案例，包括護理師跑到社區醫療體制；另名染疫護理師傳染給先生、女兒。黃偉哲說，病毒只分社交距離，不分人際關係，因此台南不管是夜市、或是公家辦理的年貨大街，防疫都要從嚴考量。

黃偉哲說，年關將近，台南市在春節期間大型活動不少，但目前疫情在可管控階段，台南也因超前部署得宜，大型活動目前仍決定照常舉辦。特別是進入戶外夜市是否採實名制措施還在考量中，但會要求進入夜市民眾一定要戴口罩，勸說不聽就要開罰，攤商更是要全程戴口罩，夜市用餐區一定要用隔板。