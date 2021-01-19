雲林消防局長：消防員福利愈來愈好 「勤二休一加四」

雲林縣消防人員勤休制度以往每月平均僅能休13天假、工時長達408小時。為體恤基層勤務繁重，縣長張麗善2018年上任後推動「勤二休一加四」新制，平均每人每月工時384小時、可休14天假；消防局長林文山表示，去年消防局也提報人員擴編計畫，獲張縣長及銓敘部同意報准，未來縣內消防人員將擴編至585名，達到1:1100最佳服務量，降低目前消防員工作量，整體服務品質也會再提升。

林文山指出，「勤二休一加四」新制採每員上班兩天休一天為基準，另外開放每人每月有四天假可自行彈性排休，因此一人至少可休14天假，若再加上個人「公務人員服務假」，每月基本可休到15天，幾近追上全國實行勤一休一制度縣市的腳步。

林文山表示，消防局每年編列超勤加班費，每人每月可領至少1萬3千元。接近年底時，消防局會視狀況、如同仁職務調動未報，或經費有結餘時，於經費結算前均配予每位人員；據了解，去年10、11月每人領到1萬6千元、12月每人還領到1萬7千元，有如「另類年終獎金」。

雲林縣目前有479名消防人員，其中斗六市因人口數有10萬8千多人，消防局依救護量、人口數及為民服務件數配置消防隊員，目前有公園、六和、斗六等三支分隊、共48名消防人員為民服務，每次出勤以最佳救災量能為原則，約有24名消防人員會同時出勤。

而其他鄉鎮為「一鄉鎮、一分隊」為基本配置，如虎尾分隊28名隊員，服務鎮內7萬多名民眾；換算下來縣內消防員每人平均服務量比率約1:1400。

林文山說，每位消防員最佳服務量約為1:1100，全國目前常見服務量比約1:1400至1:1500，「增加人力」確實是待解問題；消防署每5年分配一批新進人力至各縣市，各地需視新進員額進一步配置，人員如要有8小時休息時間，依目前人力，對各縣市而言應有困難。

消防局去年獲縣長張麗善及銓敘部同意擴編、報准核備擴編人員，未來編制員額將達585名，除補足人力缺口，有志返鄉服務者也大有機會，最重要的是可降低目前線上隊員工作量、提升救護救災服務品質。