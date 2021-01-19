快訊

部桃染疫風波擴大！院長沈寂多天訴心聲：醫護沒有選擇戰場的權利

中職／聯盟秘書長雖擇日再公布 但確定由楊清瓏接任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林消防局長：消防員福利愈來愈好 「勤二休一加四」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣消防局「勤二休一加四」制度，讓每位消防員每月至少可休14天假，有個人假者均算每月可休到15天左右。圖／取自雲林縣消防局網站
雲林縣消防局「勤二休一加四」制度，讓每位消防員每月至少可休14天假，有個人假者均算每月可休到15天左右。圖／取自雲林縣消防局網站

雲林縣消防人員勤休制度以往每月平均僅能休13天假、工時長達408小時。為體恤基層勤務繁重，縣長張麗善2018年上任後推動「勤二休一加四」新制，平均每人每月工時384小時、可休14天假；消防局長林文山表示，去年消防局也提報人員擴編計畫，獲張縣長及銓敘部同意報准，未來縣內消防人員將擴編至585名，達到1:1100最佳服務量，降低目前消防員工作量，整體服務品質也會再提升。

林文山指出，「勤二休一加四」新制採每員上班兩天休一天為基準，另外開放每人每月有四天假可自行彈性排休，因此一人至少可休14天假，若再加上個人「公務人員服務假」，每月基本可休到15天，幾近追上全國實行勤一休一制度縣市的腳步。

林文山表示，消防局每年編列超勤加班費，每人每月可領至少1萬3千元。接近年底時，消防局會視狀況、如同仁職務調動未報，或經費有結餘時，於經費結算前均配予每位人員；據了解，去年10、11月每人領到1萬6千元、12月每人還領到1萬7千元，有如「另類年終獎金」。

雲林縣目前有479名消防人員，其中斗六市因人口數有10萬8千多人，消防局依救護量、人口數及為民服務件數配置消防隊員，目前有公園、六和、斗六等三支分隊、共48名消防人員為民服務，每次出勤以最佳救災量能為原則，約有24名消防人員會同時出勤。

而其他鄉鎮為「一鄉鎮、一分隊」為基本配置，如虎尾分隊28名隊員，服務鎮內7萬多名民眾；換算下來縣內消防員每人平均服務量比率約1:1400。

林文山說，每位消防員最佳服務量約為1:1100，全國目前常見服務量比約1:1400至1:1500，「增加人力」確實是待解問題；消防署每5年分配一批新進人力至各縣市，各地需視新進員額進一步配置，人員如要有8小時休息時間，依目前人力，對各縣市而言應有困難。

消防局去年獲縣長張麗善及銓敘部同意擴編、報准核備擴編人員，未來編制員額將達585名，除補足人力缺口，有志返鄉服務者也大有機會，最重要的是可降低目前線上隊員工作量、提升救護救災服務品質。

消防員 斗六

延伸閱讀

補助大小眼藍綠都批 陳吉仲感覺良好

肉品市場改建經費給嘉義忽略雲林？張麗善鳴不平

雲林表揚消防楷模 背後都有段感人故事

雲林縣各醫院嚴守防疫措施 張麗善：非必要勿前往

相關新聞

雲林消防局長：消防員福利愈來愈好 「勤二休一加四」

雲林縣消防人員勤休制度以往每月平均僅能休13天假、工時長達408小時。為體恤基層勤務繁重，縣長張麗善2018年上任後推動...

惡臭不再！布袋鹽管溝淨化工程動土 預計明年五月完工

嘉義縣布袋鎮鹽管溝上游常有食品加工業者排放廢水，流經管線，導致惡臭，經在地居民多年抗爭，環保署補助，總金額約8千8百萬的...

台南市議員林志展自費近20萬 為8小校學生買書

台南市議員林志展自掏腰包花了近20萬元贊助善糖國小等8所小學添購新書，今天舉行捐贈儀式，教育局長鄭新輝到場見證：林志展希...

影／ 嘉縣萬人22.5次火災率全台最高 翁章梁：會檢討

今天是消防節，據統計，台灣地區每萬人火災發生次數以嘉義縣22.55次最高，縣長翁章梁今天上午首訪時除勉勵打火弟兄，強調將...

看到這制服的人出現便知新年到 雲林特有的過年喜氣

讓雲林縣六輕周邊7鄉鎮的低收入戶能過個快樂好年，「台塑企業暨慶寶勤勞基金會」今天起發放1320戶低收入戶每戶3000元禮...

疫情升溫 嘉義市府取消新春團拜

新冠肺炎疫情升溫，嘉義市府今天宣布，為降低群聚而感染的機會，取消2月17日（大年初六）於嘉市府一樓中庭舉行的新春團拜活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。