惡臭不再！布袋鹽管溝淨化工程動土 預計明年五月完工

嘉義縣布袋鎮鹽管溝上游常有食品加工業者排放廢水，流經管線，導致惡臭，經在地居民多年抗爭，環保署補助，總金額約8千8百萬的「鹽管溝排水水質淨化工程」今天上午11時正式動工，預計明年5月完工，每天粗估可處理460噸廢水，有效綠化環境。

布袋鎮是蘿蔔的主要產地，「菜脯」的加工產業蓬勃發展，成為嘉義縣特色產業，然醃漬廢水含高濃度有機物，高鹽鹼性，產季高峰期流入鹽管溝排水及下游布袋港，混合上游生活汙水易生惡臭及腐敗，致使水環境惡化。

環保局長張根穆補充，因現在適逢缺水期，廢水無法消化，鹽管溝位處下游地勢較低，廢水不易排出，且布袋港地形封閉，廢水蒸發後，惡臭更明顯。

工程總金額約8千8百萬，中央負擔8成，處理工法採接觸曝氣法，於菜脯產季預估可削減大部分BOD、COD、SS及氨氮汙染負荷，預估每日削減量分別為BOD削減1,081 kg、COD 2,266 kg、SS 79 kg及NH3-N約15 kg，主體工程預計於111年5月完工，後續將連續3個月試運轉。

布袋鎮見龍里里長黃清基說，下游居民忍受這個惡臭已經好多年，感謝民意代表和縣府主管共同努力，才改善這個問題，公聽會時大家一致同意通過興建，解除上下游的對立，也算「功德圓滿」。

汙水經淨化後，回放鹽管溝作為補助排水基流量使用，可使下游之布袋漁港有乾淨水源注入，污水經處理後已大幅減少汙染物排入布袋漁港。