台南市議員林志展自費近20萬 為8小校學生買書

台南市議員林志展自掏腰包花了近20萬元贊助善糖國小等8所小學添購新書，今天舉行捐贈儀式，教育局長鄭新輝到場見證：林志展希望這批新書能豐富學生們的寒假生活。

書單需求由善糖國小規畫、捐贈儀式也在善糖國小舉行，茄拔、陽明、大同、南興、大社、山上、口碑等7校校長到場受贈並發感謝狀，感謝林志展為增進台南市學童閱讀的貢獻。

捐贈儀式前頒獎給善糖國小一學期借閱圖書超過50本的「閱讀小博士」，鼓勵他們再接再厲，繼續借書閱讀增長知識。

教育局推動「布可（book）星球」閱讀計畫提高學童圖書閱讀量，林志展認為善化區善糖等偏鄉小校學習資源依然不足，決定協助他們購買新書。

林志展說，教育局補充書庫圖書，協調各區圖書館設立布可星球借書專區，他支持也肯定，但善化、新市、安定、新化及山上等地區也有不少小校，圖書資源較不足，就怕無法落實閱讀推展，才決定自費充實8校藏書量，希望能豐富學生寒假生活。

鄭新輝表示，布可星球閱讀計畫主要打造由幼兒到高中的閱讀理解平台，讓學生閱讀精選圖書，通過素養評量，提升個人能量，使閱讀變得好玩、有挑戰性兼具吸引力，讓學生更願意看書。